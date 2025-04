Jornalista aponta favoritos ao título da Libertadores e Sul-Americana

Os torneios continentais da América do Sul estreiam nesta terça-feira (1). Ao todo, sete times brasileiros disputam a Sul-Americana e outros sete disputam a Libertadores. Ao Lance!, o jornalista Leonardo Bertozzi, da ESPN, apontou os clubes que são os favoritos para os títulos do torneio.

Para o comunicador, os clubes brasileiros não devem ter dificuldades de se classificar na fase de grupos da Copa Sul-Americana. Contudo, em termos de título, Bertozzi chamou atenção para os clubes que podem deixar a Libertadores e entrarem na competição. Vale destacar, que o intercâmbio de times na competição acontece através dos terceiros colocados da principal competição continental.

- Para ser bem sincero, o sorteio da fase de grupos não penaliza muito os clubes brasileiros. Acho que todos eles devem avançar. Aí, é a medida que a competição for se afunilando, temos que pensar também que vem times da Libertadores, que costumam ser times competitivos. Então, apontar um favorito logo de cara é difícil. Vejo os brasileiros fortes e os argentinos com tradição também. Como Independiente, Lanús e Defensa y Justiça - analisou o jornalista.

Ao analisar a situação dos brasileiros na Libertadores, Bertozzi apontou Flamengo, Palmeiras e Botafogo como os amplos favoritos. Mas também destacou os argentinos River Plate e o Racing como possíveis canditados a conquista.

- A Libertadores já virou uma competição bem brasileira nos últimos anos. Teve sequência de títulos e de finais com times do Brasil. Então, temos que olhar para os clubes brasileiros como candidatos ao título. Claro, que temos o Flamengo, Palmeiras e o Botafogo, atual campeão, e os outros brasileiros estão abaixo. Mas não tão abaixo também. Dos times de fora, temos o River Plate e o Racing, acreditam que podem incomodar nesta disputa - opinou.

Libertadores e Sul-Americana

Os torneio continentais estreiam nesta semana. Nesta terça-feira (1), o Fortaleza será o primeiro time brasileiro a pisar em campo pela Libertadores. O time do técnico Juan Pablo Vojvoda enfrenta o Racing, às 21h30 (de Brasília), em confronto válido pelo Grupo E.

No mesmo dia, dois times brasileiros entram em campo pela Sul-Americana. Tratam-se de Atlético-MG, Fluminense e Cruzeiro. Os times enfrentam respectivamente Cienciano, do Peru, Once Caldas, da Colômbia, e Union, da Argentina,