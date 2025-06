Rizek diz qual brasileiro teve melhor estreia no Mundial de Clubes

O Fluminense empatou com o Borussia Dortmund em 0 a 0, nesta terça-feira (17), no MetLife Stadium, em Nova York, pelo Mundial de Clubes. A partida marcou a última estreia dos clubes brasileiros no torneio da Fifa. Após o confronto, o jornalista André Rizek apontou o Tricolor carioca como o time que teve a melhor atuação na competição dentre times nacionais.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Para o comunicador, dos canais Globo, a equipe do técnico Renato Gaúcho foi superior ao time alemão durante todo o confronto. Por isto, Rizek colocou o Fluminense a frente dos outros brasileiros. Além do Tricolor, Flamengo, Palmeiras e Botafogo também disputam o torneio internacional.

- O Fluminense fez a melhor estreia dentro os times brasileiros no Mundial de Clubes. Tudo que o Renato disse, na coletiva, que planejou para a partida aconteceu. Foi impressionante. Muita gente desconfiou que o Fluminense não teria medo de jogar. Mas a equipe foi superior do começo ao fim do jogo, foi um pecado esse empate. É por isto, que digo que foi a melhor atuação entre os clubes nacionais - disse o jornalista, antes de completar.

continua após a publicidade

- O Palmeiras enfrentou o Porto e dominou a equipe europeia durante alguns minutos. O Fluminense foi superior durante toda a partida, e o Borussia é melhor que o time português. Tenho certeza, que aquela final contra o Real Madrid, pelo Grêmio, em 2017, incomodou o Renato. Ele trouxe à tona isso agora, para motivar os jogadores do Tricolor - concluiu.

Dentre dos brasileiros, apenas Flamengo e Botafogo estrearam com vitória no Mundial de Clubes. O Rubro-negro venceu o Esperánce, da Túnisa, enquanto o Alvinegro derrotou o Seattle Sounders, dos Estados Unidos.

continua após a publicidade

Fluminense no Mundial de Clubes

O clube carioca está no Grupo F do torneio da Fifa. O empate sem gols com o Borussia Dortmund, na estreia da competição, garantiu um ponto na tabela de classificação da chave inicial. Além do clube alemão, o Fluminense também encara o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, e Ulsan HD, da Coréia do Sul.

A equipe do técnico Renato Gaúcho retorna a campo pela competição no sábado (21), às 19h (de Brasília), novamente no MetLife Stadium, em Nova York, nos Estados Unidos.