Em evento na noite de segunda-feira (16), o Movimento Pró-Grêmio anunciou Sérgio Canozzi como pré-candidato à presidência do clube. Quinto a manifestar intenção, após Denis Abrahão, Marcelo Marques, Paulo Caleffi e Gladimir Chiele, o empresário do ramo de infraestutura, de 72 anos, tem como principal bandeira o retorno ao Estádio Olímpico.

Como o Lance! mostrou recentemente, a antiga casa gremista, desativada com a mudança para a Arena do Grêmio, no final de 2012, está abandonada, com sinais evidentes de deterioração. Complexo impasse jurídico entre Grêmio, OAS e Prefeitura de Porto Alegre faz com que o estádio ainda tenha futuro indefinido.

Ao mesmo tempo, a Arena do Grêmio ainda não caiu nas graças da torcida gremista. Em meio à relação conturbada entre clube e gestora do estádio, problemas com a qualidade do gramado, acessibilidade e preço dos ingressos são constantes.

Quem é Sérgio Canozzi?

O anúncio da candidatura de Canozzi ocorreu em jantar em homenagem a Saul Berdichevski, ex-dirigente e médico do Grêmio. Participaram do evento figuras como o ex-zagueiro Baidek; Lupicínio Rodrigues Filho, filho do autor do hino gremista; e Odorico Roman e Sérgio Vasquez, ex-dirigentes do clube.

Sérgio Canozzi (à esquerda) entrega placa em homenagem a Saul Berdichevski. (Foto: Gabriel Dias/Movimento Pró-Grêmio)

Canozzi trabalhou como assessor da presidência do Grêmio em três oportunidades: nas gestões de Hélio Dourado, de 1975 a 1981; e Fábio Koff, na década de 1980 e em 2013. Ele também foi conselheiro do clube em dois mandatos.

O processo eleitoral do Grêmio acontece entre setembro e novembro deste ano. Para concorrerem à presidência, as chapas dos candidatos precisam atingir cláusula de barreira na eleição para o Conselho Deliberativo, que renovará 150 cadeiras.