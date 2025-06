Rede Globo atinge 50 milhões de telespectadores no Mundial de Clubes

A Rede Globo registrou mais de 50 milhões de telespectadores brasileiros durante o primeiro fim de semana da Mundial de Clubes da Fifa. As transmissões ocorreram no últimos sábado (14) e domingo (15). Ao todo, cinco jogos foram transmitidos pelo grupo, que engloba também os canais Sportv.

O canal especialista em esporte da Globo superou a concorrência no segmento de TV por assinatura e registrou audiência 72% maior que o streaming concorrente durante as transmissões dos jogos. Na abertura do torneio, no sábado, o canal liderou o mercado de Pay TV com índice 129% superior ao segundo colocado, conquistando 92% de participação entre os canais esportivos.

No domingo, o sportv manteve a liderança na TV paga com desempenho ainda mais expressivo, alcançando índice 562% acima do segundo colocado. O canal obteve sua melhor audiência diária em um ano, igualando o desempenho de junho de 2024, quando transmitiu partidas da Copa América e da Eurocopa.

E a Globo?

O canal pricipal da emissora, na TV Aberta, também registrou resultados positivos. Em São Paulo, o canal alcançou a melhor audiência diária dos últimos 7 meses no domingo. O fato aconteceu durante a transmissão do empate sem gols entre Palmeiras e Porto, onde houve crescimento de 40% na audiência. No Painel Nacional de Televisão (PNT), foi a maior audiência em 8 meses naquele horário.

No Rio de Janeiro, a audiência aumentou 60% durante a vitória do Botafogo por 2 a 1 sobre o Seattle Sounders. No PNT, o crescimento foi de 51% no mesmo horário.

