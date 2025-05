Jornalista analisa momento do Flamengo: ‘Crise anual de maio’

O Flamengo venceu o Bahia por 1 a 0, no último sábado (10), no Maracanã, pela oitava rodada do Brasileirão. Apesar do triunfo, a atuação da equipe do técnico Filipe Luís não convenceu em campo. Após a partida, o jornalista Carlos Eduardo Mansur analisou o atual momento do Rubro-Negro.

Durante o programa "Troca de Passe", dos canais Sportv, o comentarista considerou a crise atual do Flamengo como recorrente em determinada época do ano. Além disso, Mansur destacou que a cobrança por desempenho está diretamente associada a superioridade financeira do clube carioca diante dos adversários. Ele chegou a comparar a situação com o Palmeiras.

- O Flamengo vive um momento de baixa no próprio jogo. O que aliás, é quase um evento anual do clube, que vive sempre uma crise de jogo em maio. É quase um evento do calendário rubro-negro. É o período onde o time começa a sentir o efeito do pós-estadual, da quantidade de jogos, da pressão no trabalho, de ter burburinho em torno do clube - iniciou o jornalista, antes de completar.

- Além disso, também tem o fator do sarrafo muito grande, colocado em cima dos clubes mais ricos. Porque a gente faz muito esse comentário do "ganhou, mas poderia ter jogado melhor" com o Palmeiras. Fato é, o que mais me chama atenção é que a baixa principal do Flamengo é na produção ofensiva. E a formação de elenco está ligado a isso - concluiu.

Flamengo em 2025

O ano do técnico Filipe Luís começou em grande fase. O Rubro-Negro conquistou o Campeonato Carioca de forma unânime. Contudo, com a junção de competições (Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores), o Flamengo tem tido oscilações em atuações. Como resultado, a pressão sobre o elenco e o comando técnico tem aumentado.

Apesar disso, a vitória sobre o Bahia fez o Flamengo assumir provisoriamente a liderança do Campeonato Brasileiro. Por outro lado, o clube carioca se encontra em situação de risco na Libertadores.

O próximo compromisso da equipe de Filipe Luís é justamento pela competição continental. O Rubro-negro volta à campo na próxima quinta-feira (15), contra a LDU, no Maracanã, pela quinta rodada da fase de grupos. Uma vitória é primordial para a ambição de classificação no Grupo C, onde o Flamengo ocupa atualmente a terceira colocação.