Jornalista analisa momento de Gabigol no Cruzeiro: ‘Nunca é primeira opção’

Após duas partidas, o Cruzeiro voltou a vencer em casa pelo Campeonato Brasileiro. Com gols de Matheus Pereira e do artilheiro Kaio Jorge, a equipe bateu o Internacional, por 2 a 1, e reassumiu a vice-liderança da competição, 41 pontos.

Após a partida, o técnico Leonardo Jardim foi questionado sobre a ausência do atacante Gabigol entre os titulares da equipe. Em resposta, o português reconheceu que a culpa por não encontrar uma forma de encaixar o atacante com a dupla Kaio Jorge e Matheus Pereira, é dele.

Nesta segunda-feira (25), durante o programa Seleção Sportv, o ex-jogador do Cruzeiro, Róger Flores analisou o momento de Gabigol pelo Cabuloso. Segundo ele, o fato do atacante não ser uma opção de banco, diz muito sobre os treinamentos do camisa 9. Para o comentarista, ele não consegue responder aquilo que o treinador pensa.

- O que mais me chama atenção não é o Gabigol estar no banco de reservas para Kaio Jorge e Matheus Pereira, que realmente estão jogando muito, é o Gabriel não ser opção de banco, é não entrar para solucionar problemas que o Cruzeiro tem em jogos mais difíceis. Quando o time precisa vencer. Ele não entrar quando o Cruzeiro está perdendo, não entrar quando o time está em dificuldades e precisa ganhar um jogo em casa ou entrar faltando dois minutos para acabar a partida, diz muito sobre o Gabriel nos treinamentos - disse, antes de completar.

- O Gabigol nunca é primeira opção. Ele (o treinador) muda as pontas, coloca o Marquinhos, tem usado bastante o Matheuzinho e não usa o Gabriel, que só entra quase batendos os 45 minutos. Ai, nada me diz que nos treinamentos ele não consegue responder aquilo que o treinador quer. Não estou dizendo que ele treina mal, mas não consegue convencer o treinador para colocar ele uns 15, 20, 30 minutos, ou um tempo, pelo menos - destacou Róger Flores.

Antes de finalizar, Róger Flores reforçou que Gabigol é muito grande para estar acomodado com essa situação. Para o ex-jogador, esse processo começou nos últimos dois anos do atacante no Flamengo.

O Gabriel é muito grande para estar acomodado a esse tipo de situação. Parece que ele acomodou e isso acostumou ele. Começou nos últimos 2 anos dele no Flamengo - finalizou.

Gabigol entrou apenas na segunda etapa, contra o Internacional. Mesmo com a boa fase de Matheus Pereira e Kaio Jorge, a torcida do Cruzeiro pediu a entrada do atacante. Na última semana, o jogador postou em suas redes sociais alguns vídeos de golaços no treino do Cabuloso.

Números de Gabigol pelo Cruzeiro

Em sua primeira temporada pelo Cabuloso, o camisa 9 disputou 31 dos 41 jogos possíveis, sendo titular em 18 deles. Ao todo, são 15 participações em gol (11 gols e quatro assistências). No entanto, Gabigol balançou as redes em apenas quatro oportunidades, neste Campeonato Brasileiro.

Sem marcar desde o dia 20 de julho, o atacante busca se recuperar com a camisa do Cabuloso. O Cruzeiro volta a campo, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, contra o maior rival, Atlético-MG. A bola rola às 19h30 (de Brasília), na Arena MRV.