menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCruzeiro

Fabrício Bruno, do Cruzeiro, está de volta à Seleção Brasileira

Zagueiro celeste disputou duas partidas no ano passado, com o técnico Dorival Júnior

Zagueiro Fabrício Bruno, do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
imagem cameraFabrício Bruno estará na Seleção Brasileira para os últimos jogos das Eliminatórias, contra Chile e Bolívia (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Foto-Perfil-aspect-ratio-1024-1024
Eugênio Moreira
Belo Horizonte
Dia 25/08/2025
16:10
  • Matéria
  • Mais Notícias

O zagueiro Fabrício Bruno, do Cruzeiro, está de volta à Seleção Brasileira. O jogador faz parte da lista de 25 nomes anunciados pelo técnico Carlo Ancelotti, na tarde desta segunda-feira (25), na sede da CBF, no Rio de Janeiro, para os últimos jogos do Brasil nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do ano que vem, contra Chile, dia 4, no Maracanã, e contra a Bolívia, dia 9, em El Alto, na Bolívia.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Fabrício Bruno estava na pré-lista, ao lado dos companheiros de equipe Kaio Jorge, que foi chamado, Matheus Pereira e Kaiki. Na primeira convocação de Carlo Ancelotti, em maio, para os jogos contra Equador e Paraguai, o zagueiro celeste também esteve presente, mas não foi convocado.

Essa é a quarta convocação de Fabrício Bruno para a Seleção Brasileira. Ele estreou em 2024, com o técnico Dorival Júnior, e participou dos dois primeiros jogos do treinador: os amistosos contra a Inglaterra (1 a 0, em Londres) e Espanha (3 a 3, em Madri).

continua após a publicidade

➡️Carlo Ancelotti anuncia convocação da Seleção Brasileira com surpresas

Fabrício Bruno, natural de Ibirité (MG), 29 anos, retornou este ano ao Cruzeiro, clube que o revelou. A reestreia foi no empate por 1 a1 com o São Paulo, em Orlando (EUA), pela FC Series, em 15 de janeiro. Desde então, foram 41 jogos, com dois gols marcados. Ao todo, com a camisa celeste, são 74 partidas e três gols.

Zagueiro Fabrício Bruno não vai desfalcar o Cruzeiro em nenhum jogo

O zagueiro se apresenta ao técnico Carlo Ancelotti na Granja Comary, em Teresópolis, no dia 1º, e não vai desfalcar o Cruzeiro em nenhuma partida. Depois do jogo de sábado (30), contra o São Paulo, no Mineirão, pelo Brasileiro, a equipe volta a jogar somente dia 11, contra o Atlético-MG, no Mineirão, na partida de volta pelas quartas de final da Copa do Brasil.

continua após a publicidade
Fabrício Bruno Seleção Brasileira Flamengo
Fabrício Bruno serviu à Seleção Brasileira em 2024 (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

A Seleção Brasileira já se classificou para a Copa do Mundo do ano que vem, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá. Está na terceira colocação das Eliminatórias Sul-Americanas, com 25 pontos, atrás do Equador no saldo de gols e da Argentina, que tem 35 pontos.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias