O zagueiro Fabrício Bruno, do Cruzeiro, está de volta à Seleção Brasileira. O jogador faz parte da lista de 25 nomes anunciados pelo técnico Carlo Ancelotti, na tarde desta segunda-feira (25), na sede da CBF, no Rio de Janeiro, para os últimos jogos do Brasil nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do ano que vem, contra Chile, dia 4, no Maracanã, e contra a Bolívia, dia 9, em El Alto, na Bolívia.

Fabrício Bruno estava na pré-lista, ao lado dos companheiros de equipe Kaio Jorge, que foi chamado, Matheus Pereira e Kaiki. Na primeira convocação de Carlo Ancelotti, em maio, para os jogos contra Equador e Paraguai, o zagueiro celeste também esteve presente, mas não foi convocado.

Essa é a quarta convocação de Fabrício Bruno para a Seleção Brasileira. Ele estreou em 2024, com o técnico Dorival Júnior, e participou dos dois primeiros jogos do treinador: os amistosos contra a Inglaterra (1 a 0, em Londres) e Espanha (3 a 3, em Madri).

Fabrício Bruno, natural de Ibirité (MG), 29 anos, retornou este ano ao Cruzeiro, clube que o revelou. A reestreia foi no empate por 1 a1 com o São Paulo, em Orlando (EUA), pela FC Series, em 15 de janeiro. Desde então, foram 41 jogos, com dois gols marcados. Ao todo, com a camisa celeste, são 74 partidas e três gols.

Zagueiro Fabrício Bruno não vai desfalcar o Cruzeiro em nenhum jogo

O zagueiro se apresenta ao técnico Carlo Ancelotti na Granja Comary, em Teresópolis, no dia 1º, e não vai desfalcar o Cruzeiro em nenhuma partida. Depois do jogo de sábado (30), contra o São Paulo, no Mineirão, pelo Brasileiro, a equipe volta a jogar somente dia 11, contra o Atlético-MG, no Mineirão, na partida de volta pelas quartas de final da Copa do Brasil.

continua após a publicidade

Fabrício Bruno serviu à Seleção Brasileira em 2024 (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

A Seleção Brasileira já se classificou para a Copa do Mundo do ano que vem, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá. Está na terceira colocação das Eliminatórias Sul-Americanas, com 25 pontos, atrás do Equador no saldo de gols e da Argentina, que tem 35 pontos.