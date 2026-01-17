Jornalista analisa interesse do Flamengo em Paquetá: 'Não consigo entender'

O Flamengo segue conversando com o West Ham para tentar fechar a contratação de Lucas Paquetá. Nesta semana, o meia demonstrou interesse em retornar ao futebol brasileiro e chegou a um acordo com o clube carioca em relação aos termos pessoais. De olho nesse possível retorno, Fernando Campos, da CazéTV, destacou o tamanho dessa contratação e o impacto que ela pode ter no time.

O clube inglês atravessa um período de instabilidade na Premier League, cenário que também influencia o futuro do brasileiro. Segundo fontes próximas à negociação, Paquetá tem pressionado internamente para viabilizar a transferência, deixando evidente seu desejo de retornar ao Brasil e vestir novamente a camisa do Flamengo.

O jogador ficou fora de duas partidas recentes do West Ham, contra Wolverhampton (3) e Queens Park Rangers (11), devido a uma lesão nas costas. No último dia 6 de janeiro, Paquetá chegou a atuar contra o Nottingham Forest, mas voltou a sentir dores na região e não participou dos treinos seguintes. Neste sábado (17), a equipe venceu o clássico contra o Tottenham, mas ainda sem contar com o brasileiro.

Durante a transmissão da CazéTV, Fernando Campos reforçou que não entende aqueles que consideram Lucas Paquetá um jogador comum. Segundo ele, o meia é uma verdadeira máquina e tem tudo para encaixar na equipe de Filipe Luís. Antes de finalizar, o jornalista destacou o poder do Flamengo no mercado de transferências.

- Eu não consigo entender como tem gente que trata ele como se fosse um jogador comum. O Paquetá é muito bom tecnicamente, habilidoso, tem a intensidade que o Filipe Luís gosta sem a bola e é uma máquina de pressionar. É um reforço que vai muito além da técnica. É tudo o que ele representa: é um cria do Ninho. Essa contratação é um recado. O Flamengo é capaz de chegar ao West Ham, um clube da Premier League, e comprar um jogador. É um nível muito alto de contratação - comentou.

Trunfo para o Flamengo? Venda de Paquetá pode ajudar West Ham

Texto por: Emive Ferreira

A possível venda de Lucas Paquetá ao Flamengo pode representar não apenas um reforço de peso para o clube carioca, mas também um importante alívio financeiro para o West Ham, que acompanha de perto as regras de Profit and Sustainability Rules (PSR) da Premier League.

Os clubes da elite inglesa precisaram entregar à liga, até o dia 31 de dezembro, as versões auditadas de suas contas financeiras. A expectativa era de que os veredictos fossem divulgados até a última quarta-feira (14), mas ainda sem informações.. Pelas normas da competição, as equipes podem registrar prejuízos de até 105 milhões de libras (cerca de R$ 756 milhões) em um período de três temporadas sem sofrer sanções.

De acordo com o jornal "The i Paper", todos os 20 clubes da Premier League devem cumprir as regras do PSR na primeira parte do período de três anos. Ao comentar o cenário, o professor Rob Wilson, especialista em finanças do futebol, afirmou que "ninguém vai perder o sono este ano", destacando que as punições recentes aplicadas a Everton e Nottingham Forest tiveram grande impacto no comportamento do mercado.

Mesmo assim, a cautela é a palavra de ordem. Wilson explica que, somadas às exigências mais rígidas da Uefa, as regras financeiras devem reduzir o volume de negócios nesta janela de janeiro, já que os clubes ingleses passaram a ser mais conservadores com seus investimentos.

Alvo do Flamengo, Lucas Paquetá em ação pelo West Ham em amistoso contra o Everton (Foto: Patrick McDermott/AFP)

