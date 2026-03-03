menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Jornalistas reagem à demissão de Filipe Luís do Flamengo: 'Até que demorou'

Treinador foi comunicado da decisão após a coletiva de imprensa

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/03/2026
04:00
Filipe Luís Flamengo Palmeiras Libertadores
imagem cameraFilipe Luís não faz mais parte do quadro de funcionários do clube (Foto: Luis Acosta/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A notícia de que Filipe Luís havia sido desligado do cargo de técnico do Flamengo pegou os profissionais da imprensa de surpresa. O momento da demissão é o que mais surpreende. Afinal, na noite desta segunda-feira (2), o rubro-negro atropelou o Madureira pela semifinal do Campeonato Carioca, vencendo por 8x0.

continua após a publicidade

➡️ A passagem de Filipe Luís pelo Flamengo: aproveitamento, títulos e números

Contudo, mesmo com a goleada, o treinador deixou o gramado ao som de protestos da torcida. Os gritos de "time sem vergonha" dominaram o pós-jogo nas arquibancadas do Maracanã.

➡️Torcedores do Flamengo reagem à demissão de Filipe Luís

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Dos 14 jogos de 2026, o Rubro-Negro venceu cinco, empatou dois e perdeu sete, tendo um aproveitamento de cerca de 40%. Destas derrotas, vale destacar que três tinham título em disputa - duas para o Lanús, na Recopa, e uma para o Corinthians, na Supercopa.

continua após a publicidade

Filipe Luís recebeu a notícia do Flamengo após a coletiva de imprensa

O técnico Filipe Luís recebeu a notícia da sua demissão ao término da coletiva de imprensa. Ele foi comunicado pela diretoria por meio de José Boto, diretor de futebol do clube carioca. A reportagem do Lance! apurou que, anteriormente, não existia qualquer comunicado ou possibilidade prévia do desligamento.

Filipe Luís Flamengo Lanús Recopa
Após vitória por 8 a 0, Flamengo anuncia demissão do técnico Filipe Luís (Foto: JUAN MABROMATA/AFP)

O treinador deixa o Rubro-Negro ao lado de Ivan Palanco (auxiliar técnico) e Diogo Linhares (preparador físico).

Supercampeão como jogador, Filipe Luís também cravou o seu nome na história do clube como treinador. No total, são 63 vitórias, 23 empates e 15 derrotas em 101 jogos.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias