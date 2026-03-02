PC Oliveira bate martelo sobre polêmicas de Flamengo x Madureira

Madureira e Flamengo é o duelo que agita a noite desta segunda-feira (2) no futebol carioca. Pela semifinal do estadual, as equipes vão se enfrentando no Maracanã. No primeiro tempo, duas polêmicas de arbitragem chamaram atenção, e PC de Oliveira esclareceu os lances.

Logo no começo do duelo, Paquetá subiu mais alto que a defesa do Madureira e fez 1 a 0 Flamengo. O árbitro, no entanto, marcou falta. O VAR foi acionado e o gol foi validado. Depois, Wallace, do Tricolor Suburbano, deu entrada forte em de La Cruz. O juíz foi ao monitor mais uma vez e decretou a expulsão.

Na transmissão do Sportv, o narrador Luiz Carlos Júnior informou que Paulo César de Oliveira, consultor de arbitragem, concordou com as duas decisões da arbitragem em Flamengo x Madureira. Veja os lances abaixo:

Lucas Paquetá marcou contra o Madureira (Foto: Reprodução / X do Flamengo)

Veja os lances

Escalação do Flamengo para pegar o Madureira

O técnico Filipe Luís definiu a escalação do Flamengo para a partida contra o Madureira na noite desta segunda-feira (2), pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca. Para o confronto no Maracanã, às 21h (de Brasília), o treinador não contará com Arrascaeta, fora por desgaste físico elevado.

Além do camisa 10, o zagueiro Léo Pereira e os meias Erick Pulgar e Jorginho, além do atacante Bruno Henrique, também não foram relacionados para a partida entre Madureira e Flamengo. O quarteto realizou atividades no Ninho do Urubu nesta segunda.

Sem os titulares, nomes do time sub-20 ganham espaço na lista de relacionados, como Daniel Silva e Luiz Felipe.

O Flamengo está escalado com: Andrew; Emerson Royal, Vitão, Léo Ortiz e Alex Sandro; Evertton Araújo, De La Cruz e Carrascal; Paquetá, Cebolinha e Pedro.

A chegada do Flamengo ao Maracanã para o jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca, contra o Madureira, na noite desta segunda-feira (2), contou com muita pressão dos torcedores. Nos arredores do estádio, jogadores foram alvos de xingamentos.