Volta Redonda e Flamengo se enfrentam neste sábado (17), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Raulino de Oliveira pela segunda rodada do Campeonato Carioca 2026. A partida terá transmissão de Sportv e Premiere. Clique para assistir no Premiere.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Ficha do jogo VOL FLA Cariocão 2ª Rodada Data e Hora Sábado, 17 de janeiro, às 21h30 Local Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda Árbitro Yuri Elino Ferreira da Cruz Assistentes Thiago Filemon Soares Pinto e Gustavo Mota Correia Var Carlos Eduardo Nunes Braga Onde assistir

Volta Redonda x Flamengo: como chegam as equipes?

Apesar do jogo ser oficialmente da segunda rodada, este será o terceiro compromisso rubro-negro no estadual. O Mais Querido ficou no empate por 1 a 1 com a Portuguesa no último domingo (11) em partida antecipada da quinta rodada. Além disso, a equipe foi derrotada por 2 a 1 diante do Bangu na última quarta-feira (17).

Assim como nas duas partidas, o Flamengo utilizará o time sub-20 diante do Volta Redonda. O técnico Bruno Pivette será obrigado a fazer mudanças na escalação. O lateral-esquerdo Johnny sofreu lesão no ombro esquerdo e, após passar por cirurgia, não está à disposição. Além dele, Wallace Yan, negociado com o Bragantino, também será ausência.

continua após a publicidade

Por sua vez, o Volta Redonda entra em campo após vencer por 1 a 0 na estreia diante do Boavista, mesmo. O único desfalque é Marquinhos, que cumpre suspensão por ter recebido cartão vermelho na primeira rodada.

➡️ Fique por dentro de tudo que acontece no Flamengo

✅Ficha técnica

VOLTA REDONDA X FLAMENGO

2ª rodada — Campeonato Carioca 2026



📆 Data e horário: sábado, 17 de janeiro, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ);

📺 Onde assistir: Sportv e Premiere

🟨 Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz

🚩 Assistentes: Thiago Filemon Soares Pinto e Gustavo Mota Correia

📺 VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga

continua após a publicidade

Prováveis escalações de Volta Redonda e Flamengo

Volta Redonda (Técnico: Rodrigo Santana)

Avelino; Wellington Silva, Rafael Castro, Lucas Adell e Jean Victor; Dener, Bruno Barra e PK; Ygor Catatau, MV e Blanco.

Flamengo (Técnico: Bruno Pivetti)

Léo Nannetti; Daniel Salles, Iago, João Victor e Carbone (Gusttavo); Pablo Lúcio, Lucas Vieira e Guilherme Gomes; Douglas Telles, Alan Santos (Ryan Roberto) e Joshua.