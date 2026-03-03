menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Torcedores do Flamengo apontam técnico ideal após saída de Filipe Luís

Treinador foi desligado após goleada de 8 a 0 sobre o Madureira

Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/03/2026
04:45
Zé Boto - Flamengo
imagem cameraJosé Boto, diretor de futebol do Flamengo (Foto: Bruno Ulivier/O Fotografico/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Filipe Luís foi demitido do Flamengo mesmo depois de vencer o Madureira por 8 a 0 na noite desta segunda-feira (2). Após a saída do ídolo, torcedores rubro-negros apontaram o substituto ideal nas redes sociais.

continua após a publicidade

O treinador deixa o Rubro-Negro ao lado de Ivan Palanco (auxiliar técnico) e Diogo Linhares (preparador físico). Logo após o término da vitória por 8 a 0, em que o treinador foi extremamente criticado pelos torcedores do Flamengo, Filipe Luís participou da coletiva de imprensa no Maracanã. Minutos depois, sua saída foi oficializada por José Boto.

➡️Torcedores do Flamengo reagem à demissão de Filipe Luís

➡️Torcida do Flamengo manda recado a Filipe após goleada no Madureira

➡️Veja gols de Madureira x Flamengo: Pedro marca quatro, e Paquetá dois

Nas redes sociais, muitos rubro-negros apontaram Artur Jorge como o técnico ideal para assumir o comando da equipe. Veja os comentários dos torcedores após demissão surpresa de Filipe Luís no Flamengo abaixo:

continua após a publicidade
Filipe Luís na vitória do Flamengo sobre o Madureira pela semifinal do Carioca (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Gazeta Press)
Filipe Luís na vitória sobre o Madureira pela semifinal do Carioca (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Gazeta Press)

Veja comentários dos torcedores rubro-negros

Filipe Luís recebeu a notícia do Flamengo após a coletiva de imprensa

O técnico Filipe Luís recebeu a notícia da sua demissão ao término da coletiva de imprensa. Ele foi comunicado pela diretoria por meio de José Boto, diretor de futebol do clube carioca. A reportagem do Lance! apurou que, anteriormente, não existia qualquer comunicado ou possibilidade prévia do desligamento.

Supercampeão como jogador, Filipe Luís também cravou o seu nome na história do clube como treinador. No total, são 63 vitórias, 23 empates e 15 derrotas em 101 jogos.

continua após a publicidade

Comunicado oficial do clube

- O Clube de Regatas do Flamengo informa que, a partir desta terça-feira (3), Filipe Luís não seguirá no comando técnico da equipe profissional. Com ele, deixam o clube também Ivan Palanco (auxiliar técnico) e Diogo Linhares (preparador físico). O Flamengo agradece ao ex-atleta e técnico Filipe Luís por tudo o que foi conquistado e compartilhado nesta jornada. O clube deseja sucesso e muita sorte na continuidade de sua trajetória profissional. Clube de Regatas do Flamengo - publicou o Flamengo sobre Filipe Luís.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte em gols do Flamengo na temporada 2026! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias