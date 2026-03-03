Torcedores do Flamengo apontam técnico ideal após saída de Filipe Luís

Filipe Luís foi demitido do Flamengo mesmo depois de vencer o Madureira por 8 a 0 na noite desta segunda-feira (2). Após a saída do ídolo, torcedores rubro-negros apontaram o substituto ideal nas redes sociais.

O treinador deixa o Rubro-Negro ao lado de Ivan Palanco (auxiliar técnico) e Diogo Linhares (preparador físico). Logo após o término da vitória por 8 a 0, em que o treinador foi extremamente criticado pelos torcedores do Flamengo, Filipe Luís participou da coletiva de imprensa no Maracanã. Minutos depois, sua saída foi oficializada por José Boto.

Nas redes sociais, muitos rubro-negros apontaram Artur Jorge como o técnico ideal para assumir o comando da equipe. Veja os comentários dos torcedores após demissão surpresa de Filipe Luís no Flamengo abaixo:

Filipe Luís na vitória sobre o Madureira pela semifinal do Carioca (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Gazeta Press)

Veja comentários dos torcedores rubro-negros

Filipe Luís recebeu a notícia do Flamengo após a coletiva de imprensa

O técnico Filipe Luís recebeu a notícia da sua demissão ao término da coletiva de imprensa. Ele foi comunicado pela diretoria por meio de José Boto, diretor de futebol do clube carioca. A reportagem do Lance! apurou que, anteriormente, não existia qualquer comunicado ou possibilidade prévia do desligamento.

Supercampeão como jogador, Filipe Luís também cravou o seu nome na história do clube como treinador. No total, são 63 vitórias, 23 empates e 15 derrotas em 101 jogos.

Comunicado oficial do clube

- O Clube de Regatas do Flamengo informa que, a partir desta terça-feira (3), Filipe Luís não seguirá no comando técnico da equipe profissional. Com ele, deixam o clube também Ivan Palanco (auxiliar técnico) e Diogo Linhares (preparador físico). O Flamengo agradece ao ex-atleta e técnico Filipe Luís por tudo o que foi conquistado e compartilhado nesta jornada. O clube deseja sucesso e muita sorte na continuidade de sua trajetória profissional. Clube de Regatas do Flamengo - publicou o Flamengo sobre Filipe Luís.

