menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Torcedores reagem a gol de Nenê em cima do Vasco: ‘Eu sabia’

Camisa 10 abriu o placar no primeiro minuto de jogo

Nenê marca de pênalti contra o Vasco (Foto: Fernando Alves / Juventude)
imagem cameraNenê marca de pênalti contra o Vasco (Foto: Fernando Alves / Juventude)
Breno-Carvalho-Cardao-Prata-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/08/2025
19:27
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Lei do ex segue viva no Campeonato Brasileiro e o Juventude abriu o placar contra o Vasco, com apenas um minuto de partida, após cobrança de pênalti do meia Nenê. O camisa 10 colocou o Verdão da Serra em vantagem, na partida atrasada da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. 

continua após a publicidade

➡️Torcedores do Vasco sentem ausência de jogador em escalação: ‘Cadê?’

Na primeira escapada do Juventude, o lateral Reginaldo cruzou para a área e parou nos braços de Lucas Piton. Logo após o lance, os torcedores vascaínos usaram as redes sociais para se manifestar. Enquanto alguns confessaram já esperar um gol do ex-camisa 10 vascaíno, outros se mostraram incomodados com o gol de Nenê. Confira. 

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Após a goleada contra o Santos, o Vasco vai sendo superado pelo Juventude por 2 a 0. Com gols de Nenê e Gabriel Taliari, a equipe gaúcha segue na 18ª posição e vai chegando aos 18 pontos.

continua após a publicidade
Gol de Nenê do Juventude contra o Vasco (Foto: Luiz Erbes/AGIF)
Jogaodres do Juventude comemoram gol contra o Vasco (Foto: Luiz Erbes/AGIF)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias