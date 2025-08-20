Torcedores reagem a gol de Nenê em cima do Vasco: ‘Eu sabia’

A Lei do ex segue viva no Campeonato Brasileiro e o Juventude abriu o placar contra o Vasco, com apenas um minuto de partida, após cobrança de pênalti do meia Nenê. O camisa 10 colocou o Verdão da Serra em vantagem, na partida atrasada da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na primeira escapada do Juventude, o lateral Reginaldo cruzou para a área e parou nos braços de Lucas Piton. Logo após o lance, os torcedores vascaínos usaram as redes sociais para se manifestar. Enquanto alguns confessaram já esperar um gol do ex-camisa 10 vascaíno, outros se mostraram incomodados com o gol de Nenê. Confira.

Após a goleada contra o Santos, o Vasco vai sendo superado pelo Juventude por 2 a 0. Com gols de Nenê e Gabriel Taliari, a equipe gaúcha segue na 18ª posição e vai chegando aos 18 pontos.

