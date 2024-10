Jornalista cobra Gerson como titular da Seleção Brasileira

Gerson em entrevista coletiva pela Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/ CBF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 16/10/2024 - 00:50 • Rio de Janeiro

O jornalista Lédio Carmona, do Sportv, elogiou a atuação do meia Gerson, na goleada da Seleção Brasileira sobre o Peru por 4 a 0, nesta terça-feira (15), no Mané Garrincha, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo 2026. Ao analisar a participação do meia do Flamengo, o comentarista afirmou que o jogador tem que ser titular da equipe do técnico Dorival Júnior.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

➡️Andreas Pereira detalha golaço com a Seleção Brasileira

- O Gerson tem que ser titular da Seleção Brasileira. Independentemente do que ele jogou nesta Data Fifa. No Brasil, nenhum meio-campo tem a intensidade do Gerson. A equipe precisa de um jogador que tem esse pulmão, essa vontade, e ele também tem técnica. É, a cada dia que passa, um jogador mais completo - opinou o comentarista.

O meia entrou em campo nos dois compromissos da Seleção Brasileira nesta Data Fifa. Titular na goleada por 4 a 0 sobre o Peru, ele tinha entrado em campo no segundo tempo da vitória sob o Chile por 2 a 1, na última quinta-feira (10), em Santiago.

Raphinha (2), Luiz Henrique e Andreas Pereira marcaram os gols da vitória brasileira por 4 a 0, no Mané Garrincha. Com o resultado, a seleção empatou em pontos com o Uruguai na classificação das Eliminatórias. Ambas as equipes somam 16 pontos, mas a Celeste tem melhor saldo de gols. Por isso, manteve-se à frente, em terceiro lugar.