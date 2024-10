Luís Castro em sua última partida à frente do Botafogo. (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/10/2024 - 12:15 • Rio de Janeiro

Luís Castro está sem clube desde que foi demitido pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita, há cerca de um mês. Apesar de ter deixado o futebol brasileiro há mais de um ano, o treinador português ainda lida com perguntas sobre sua saída polêmica do Botafogo. Em entrevista Em entrevista à Rádio Comercial, de Portugal, o treinador revelou o motivo de ter deixado o Glorioso.

Castro deixou o Alvinegro no meio da última temporada para assumir o clube saudita. O clube anunciou a saída do técnico após o empate por 1 a 1 com o Deportes Magallanes pela fase de grupos da Sul-Americana. Naquele o momento, o Botafogo tinha acabado de vencer o Palmeiras por 1 a 0 pela 12ª rodada do Brasileirão, e era líder isolado da competição com 30 pontos, sete a mais que o vice-colocado Grêmio com 23.

– Gostaria, um dia, de treinar uma seleção, não digo a portuguesa, e sei que estava ali um passo: treinar Cristiano Ronaldo, Mané, Alex Telles,..., jogadores de seleção. Pensei num upgrade da minha carreira. Mas não me esqueço do último jogo pelo Botafogo, já se desconfiava: já tinham tirado a minha foto...a minha decisão foi fundamentalmente por prestígio da minha carreira, financeiramente já estava bem no Brasil. Mas é difícil tomar uma decisão....não me arrependi porque era um objetivo que eu tinha.

A relação entre o técnico e os torcedores alvinegros já havia estremecido desde as primeiras notícias sobre o interesse do Al-Nassr e influência de Cristiano Ronaldo. O imbróglio perdurou por algumas partidas de incertezas, até que o técnico, enfim, tomou sua decisão. Em sua última partida à frente da equipe no Nilton Santos, o treinador foi hostilizado pela torcida.

– A primeira vez que ouvi o estádio todo me mandou 'tomar no...' [risos]. Disse logo 'o que é isto? Não estou aqui para isto!'. É muita emoção num estádio cheio! Depois habituei-me àquilo [risos]. Mas quem me insultava depois na rua abraçava-me. Na Ucrânia e na Arábia passavam ao lado.

Recentemente, o nome de Luís Castro foi ligado ao Flamengo após a demissão de Tite. Mas, o treinador negou qualquer ligação com o Rubro-Negro.

- Tudo o que disseram foi falso. Não sei como podem falar de dinheiro nessa situação. Seja muito ou pouco dinheiro, nunca ninguém do Flamengo falou comigo - afirmou.