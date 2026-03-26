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imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSeleção Brasileira

Quem é o capitão da Seleção Brasileira no amistoso contra a França?

Equipes entram em campo nos Estados Unidos

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Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/03/2026
15:46
Atualizado há 6 minutos
Braçadeira de capitão da Seleção (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
imagem cameraBraçadeira de capitão da Seleção (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
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O técnico Carlo Ancelotti definiu a escalação da Seleção Brasileira para o amistoso contra a França nesta quinta-feira (26), às 17h (de Brasília). No Gillette Stadium, em Boston, o capitão da Canarinho será Casemiro, um dos líderes do grupo que está nos Estados Unidos.

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Sem centroavante e com mudanças na zaga devido à quantidade de lesões, a Seleção Brasileira entra em campo com Ederson; Wesley, Bremer, Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro (C) e Andrey Santos; Martinelli, Raphinha, Vini Jr. e Matheus Cunha.

Ancelotti confirma novidades na escalação da Seleção
Ancelotti confirma capitão da Seleção (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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Na véspera do jogo, o treinador já havia antecipado que a Seleção iria encarar a França com quatro atacantes. Os nomes de Vini Jr, Raphinha e Matheus Cunha eram praticamente certos. Faltava escolher o quarto nome.

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Ancelotti também antecipou que Wesley e Douglas Santos seriam os laterais, mas que havia uma dúvida para a defesa. Apenas Léo Pereira, do Flamengo, foi confirmado. A outra vaga estava sendo disputada entre Bremer e Ibañez. O jogador da Juventus levou a melhor.

A arbitragem do jogo da Seleção será toda dos Estados Unidos. Guido Gonzales Jr. será o árbitro principal, e será auxiliado por Nick Uranga e Cory Richardson. Tim Ford ficará responsável pelo VAR.

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