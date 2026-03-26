O técnico Carlo Ancelotti definiu a escalação da Seleção Brasileira para o amistoso contra a França nesta quinta-feira (26), às 17h (de Brasília). No Gillette Stadium, em Boston, o capitão da Canarinho será Casemiro, um dos líderes do grupo que está nos Estados Unidos.

continua após a publicidade

Sem centroavante e com mudanças na zaga devido à quantidade de lesões, a Seleção Brasileira entra em campo com Ederson; Wesley, Bremer, Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro (C) e Andrey Santos; Martinelli, Raphinha, Vini Jr. e Matheus Cunha.

Ancelotti confirma capitão da Seleção (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

➡️Brasil x França: onde assistir, horário e prováveis escalações do amistoso

Na véspera do jogo, o treinador já havia antecipado que a Seleção iria encarar a França com quatro atacantes. Os nomes de Vini Jr, Raphinha e Matheus Cunha eram praticamente certos. Faltava escolher o quarto nome.

continua após a publicidade

Ancelotti também antecipou que Wesley e Douglas Santos seriam os laterais, mas que havia uma dúvida para a defesa. Apenas Léo Pereira, do Flamengo, foi confirmado. A outra vaga estava sendo disputada entre Bremer e Ibañez. O jogador da Juventus levou a melhor.

A arbitragem do jogo da Seleção será toda dos Estados Unidos. Guido Gonzales Jr. será o árbitro principal, e será auxiliado por Nick Uranga e Cory Richardson. Tim Ford ficará responsável pelo VAR.

continua após a publicidade

➡️ Aposte no jogão Brasil x França!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.