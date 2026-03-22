Artista envolvida em polêmica com filha de Jorginho se pronuncia: 'Não mereciam isso'

A artista Chappell Roan, cantora que supostamente teria sido rude com a filha de Jorginho, do Flamengo, Ada Law, se pronunciou. Esta é a primeira vez em que a artista fala do ocorrido desde que a polêmica surgiu. Confira o que ela disse.

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De acordo com a cantora, ela não sabia que uma mãe e uma filha haviam aparecido lá para visitá-la no hotel em que estava hospedada. Chappell Roan, além de pedir desculpas, disse que o segurança que as impediu de conversar não é seu segurança pessoal, e que este tipo de tratamento não está correto.

Confira o que disse a cantora:

- Eu estava apenas tomando café da manhã no meu hotel. Acho que essas pessoas também estavam hospedadas no hotel. Então, o fato de um segurança eu não pedi para o segurança ir falar com essa mãe e essa criança. Eu não pedi, eles não vieram falar comigo - afirmou Chappel.

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- Eles não estavam fazendo nada. É injusto a segurança simplesmente presumir que alguém tem más intenções quando não há motivo para acreditar nisso... Eu não odeio crianças. Isso é absurdo. Peço desculpas à mãe e à criança pelo fato de alguém ter presumido que vocês fariam algo, e se vocês se sentiram desconfortáveis, isso me deixa realmente triste. Vocês não mereciam isso - finalizou.

Chappell Roan se pronuncia após polêmica com família de Jorginho (Foto: Reprodução/Instagram)

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O que aconteceu?

Durante o festival "Lolapalooza", que acontece em São Paulo, Catherine Harding e Ada Law, esposa e enteada de Jorginho, estavam na capital paulista para acompanhar algumas apresentações. A família se hospedou no mesmo hotel que Chappell Roan, artista norte-americana que iria se apresentar no festival.

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Segundo relatos de Jorginho e Catherine, quando as duas desceram para o café da manhã do hotel para que pudessem conversar com a cantora, foram maltratadas por um segurança, que exigiu que elas tivessem mais respeito com a artista, que estaria tomando seu café da manhã no dia de sua apresentação.

Quem é Chappell Roan

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Nascida como Kayleigh Rose Amstutz, no estado do Missouri, nos Estados Unidos, Chappell Roan cresceu em um ambiente conservador e encontrou na música uma forma de expressão desde cedo. Suas composições abordam temas como identidade, sexualidade e pertencimento, marcadas por um tom confessional.

Após enfrentar dificuldades na indústria musical, incluindo a dispensa por uma gravadora, a artista decidiu seguir um caminho mais independente e fiel à própria estética. A mudança resultou em uma identidade visual e sonora mais autêntica, que rapidamente conquistou o público jovem, especialmente nas redes sociais.

O reconhecimento veio com o álbum The Rise and Fall of a Midwest Princess, que consolidou sua ascensão no pop alternativo. Misturando elementos de synth-pop e indie, o projeto traz narrativas pessoais com forte carga dramática e estética teatral.

Faixas como Good Luck, Babe! e Red Wine Supernova viralizaram nas plataformas digitais e ajudaram a impulsionar a popularidade da cantora, que hoje se destaca tanto pela sonoridade quanto pelo visual marcante e pela forte conexão com a cultura queer.