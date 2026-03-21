Quem é Chappell Roan, cantora criticada por Jorginho, do Flamengo?

A cantora Chappell Roan, que se apresenta pela primeira vez no Brasil neste sábado (21) no Lollapalooza Brasil, ganhou destaque recente após críticas feitas por Jorginho, do Flamengo.

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De acordo com relato do jogador nas redes sociais, sua esposa, Catherine Harding, e a filha do casal, de 11 anos, teriam sido abordadas de forma "extremamente agressiva" por um segurança ligado à artista. Segundo ele, ambas estão hospedadas no mesmo hotel que a cantora e o episódio ocorreu quando a menina passou próxima à mesa onde Roan estava em um restaurante.

- Sinceramente, não sei em que momento passar por uma mesa e olhar para ver se é alguém é considerado assédio. É triste ver esse tipo de tratamento vindo de quem deveria entender o peso que os fãs têm. Sem os seus fãs você não seria ninguém - escreveu Jorginho.

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Manifestação do meia Jorginho, do Flamengo (Foto: Reprodução)

Quem é Chappell Roan

Nascida como Kayleigh Rose Amstutz, no estado do Missouri, nos Estados Unidos, Chappell Roan cresceu em um ambiente conservador e encontrou na música uma forma de expressão desde cedo. Suas composições abordam temas como identidade, sexualidade e pertencimento, marcadas por um tom confessional.

Após enfrentar dificuldades na indústria musical, incluindo a dispensa por uma gravadora, a artista decidiu seguir um caminho mais independente e fiel à própria estética. A mudança resultou em uma identidade visual e sonora mais autêntica, que rapidamente conquistou o público jovem, especialmente nas redes sociais.

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Chappell Roan se emociona ao celebrar a alegria queer durante show. (Foto: Reprodução)

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O reconhecimento veio com o álbum The Rise and Fall of a Midwest Princess, que consolidou sua ascensão no pop alternativo. Misturando elementos de synth-pop e indie, o projeto traz narrativas pessoais com forte carga dramática e estética teatral.

Faixas como Good Luck, Babe! e Red Wine Supernova viralizaram nas plataformas digitais e ajudaram a impulsionar a popularidade da cantora, que hoje se destaca tanto pela sonoridade quanto pelo visual marcante e pela forte conexão com a cultura queer.

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