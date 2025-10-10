menu hamburguer
Torcedores reagem a lance de titular da Seleção Brasileira: ‘Inacreditável’

Brasil encara a Coreia do Sul em amistoso preparatório

Breno-Carvalho-Cardao-Prata-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/10/2025
08:45
Bruno Guimarães confessou desejo de atuar em gigante brasileiro (Foto: Reprodução/Instagram)
imagem camera Bruno Guimarães comemora gol do Brasil com seus companheiros (Foto: Reprodução/Instagram)
Com menos de 15 minutos, a Seleção Brasileira abriu o placar no amistoso contra a Coreia do Sul com um bonito gol do atacante Estevão. No entanto, o lance que mais chamou a atenção dos internautas foi a assistência de Bruno Guimarães, que achou um bonito passe entre cinco marcadores adversários.

Apesar do gol marcado pela promessa do futebol brasileiro, os torcedores destacaram a qualidade no passe de Bruno Guimarães. Na visão de um dos torcedores, a chegada de Carlo Ancelotti no comando da Seleção Brasileira potencializou o futebol praticado pelo meia. Confira abaixo.

Com total domínio nas ações e transições rápidas ao ataque, o Brasil vai dominando a Coreia do Sul no primeiro amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026. Além do gol marcado por Estêvão, o atacante Rodrygo ampliou o placar para a Seleção Brasileira no final da primeira etapa.

Estêvão beija a camisa do Brasil após marcar seu primeiro gol pela Seleção contra o Chile (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)
Estêvão comemora gol com a camisa do Brasil (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)

