Torcedores reagem a lance de titular da Seleção Brasileira: ‘Inacreditável’

Com menos de 15 minutos, a Seleção Brasileira abriu o placar no amistoso contra a Coreia do Sul com um bonito gol do atacante Estevão. No entanto, o lance que mais chamou a atenção dos internautas foi a assistência de Bruno Guimarães, que achou um bonito passe entre cinco marcadores adversários.

Apesar do gol marcado pela promessa do futebol brasileiro, os torcedores destacaram a qualidade no passe de Bruno Guimarães. Na visão de um dos torcedores, a chegada de Carlo Ancelotti no comando da Seleção Brasileira potencializou o futebol praticado pelo meia. Confira abaixo.

Com total domínio nas ações e transições rápidas ao ataque, o Brasil vai dominando a Coreia do Sul no primeiro amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026. Além do gol marcado por Estêvão, o atacante Rodrygo ampliou o placar para a Seleção Brasileira no final da primeira etapa.

