Jorge Iggor chora e emociona com narração da Libertadores do Botafogo

Pai de botafoguense, o narrador da TNT Sports Jorge Iggor comoveu diversos internautas na web com sua emocionante narração do título do Botafogo na final da Libertadores. O dia do título inédito coincidiu com o aniversário de 20 anos do seu filho, deixando o narrador mais emotivo ainda em sua narração. Confira abaixo alguns trechos;

continua após a publicidade

➡️ ‘Tinha que ser ele’: web enaltece Júnior Santos, artilheiro da Libertadores

Trechos da narração de Jorge Iggor ao título do Botafogo

- Acabou, acabou, acabou o seu inferno, a sua travessia do deserto, a nossa travessia do deserto, acabou!!!! Botafogo de Futebol e Regatas chegou o seu grande dia após 120 anos. Chora, extravasa torcedor.

- Júnior Santos para o Botafogo! Começou com ele, terminou com ele. Estava guardado algo grande. O inferno acabou, acabou o sofrimento. Você botafoguese é dono da América e não teve pipocada, teve botafogada! Grita pra todo mundo, sobe o hino, acabou!

continua após a publicidade

- É por todos aqueles que já não estão mais aqui, que você queria abraçar nesse momento, que você queria sair correndo com ele neste momento. É para todos que estão no céu olhando por nós, é pelo meu filho aniversariante, a maior alegria da vida dele e é a minha. Eu tô aliviado. Eu tô vendo meu filho feliz, eu tô vendo milhões de filhos felizes, de pais felizes, chorando, arrepiados, ajoelhados, campeões da América. Somos campeões da América, Botafogo.

➡️Choro, desabafo e provocação: a reação de Pedro Certezas com título do Botafogo

Botafogo é campeão da Libertadores pela 1ª vez na história

Com essa vitória, o Botafogo não só levou o troféu da Libertadores como também garantiu sua vaga no Super Mundial. A conquista e a excepcional atuação de Júnior Santos elevam o status do Botafogo no futebol internacional, antecipando uma participação no Super Mundial.