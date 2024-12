Choro, desabafo e provocação: a reação de Pedro Certezas com título do Botafogo

Torcedor ilustre do Botafogo, Pedro Certezas viralizou nas redes sociais com o vídeo após o título do Alvinegro na Libertadores, em Buenos Aires. Direto do Monumental de Nuñez, o influenciador chorou, desabafou e xingou rivais que tiraram sarro do clube, que bateu o Atlético-MG na final do torneio por 3 a 1. Confira o vídeo acima:

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas