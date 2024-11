Caio Ribeiro diz quem falhou no gol do Botafogo e elogia ‘coragem de Artur Jorge’

Com um a menos, Luiz Henrique abriu o placar para o Botafogo contra o Atlético Mineiro na final da Libertadores. Marlon Freitas finalizou e o rebote sobrou livre para Luiz Henrique que finalizou sem chance para Éverson. Na visão de Caio Ribeiro, o espaço que o atacante alvinegro teve para finalizar foi uma falha do zagueiro improvisado Lyanco e elogiou a decisão de Artur Jorge de manter o atacante em campo mesmo com um a menos.

- Quando a gente fala da qualidade individual e do momento que este quarteto de ataque do Botafogo, é nessas horas que tem que aparecer. Mas o Lyanco dá um bobeada, porque na hora que ele toma o corte lá na lateral direita, ele abandona a posição e permite que o Luiz Henrique finalize no rebote sem nenhuma marcação - argumentou sobre a falha na marcação do Atlético-MG.

- Outro detalhe do gol é a coragem do Artur Jorge. 99% dos treinadores tirariam um dos quatro da frente e organizariam o meio de campo e o setor defensivo com mais um homem, um volante ou outro zagueiro. Ele confiou nos seus jogadores para uma recomposição e manteve os quatro. Parece que ele sabia que se essa bola começasse a circular na intermediária ofensiva, um deles definiria, e foi o que aconteceu - elogiou Caio.

Após o gol de Luiz Henrique, o Botafogo ampliou de pênalti com Alex Telles, mas viu a vantagem diminuir no início do segundo tempo com gol de Eduardo Vargas, do Atlético-MG.