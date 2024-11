Torcedores tiram sarro do Vasco após título do Botafogo: ‘Mudou de sede’

Após o título do Botafogo na Libertadores neste sábado (30), o Vasco da Gama virou motivo de brincadeiras nas redes sociais. Com a conquista do Alvinegro, os cariocas emendaram o terceiro título seguido no torneio, o que despertou provocações dos torcedores rivais.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O Flamengo ganhou a Libertadores em 2022, enquanto o Fluminense venceu o torneio no ano passado. O Alvinegro chegou à primeira conquista da história do clube no torneio. O Cruz-Maltino ainda tem uma chance mínima de conquistar uma vaga na competição no ano que vem pelo Brasileirão.

Veja os comentários nas redes sociais: