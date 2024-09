Taça da Libertadores (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Maria Fernanda Rosado Gomes Gondim e Pedro Werneck • Publicada em 25/09/2024 - 15:11 • Rio de Janeiro (RJ)

Em entrevista exclusiva ao Lance!, o mais novo comentarista da "TNT Sports", Renato Rodrigues, que foi scout do Corinthians entre 2013 e 2015, apontou Renato Augusto como o atleta que mais o impressionou durante o período em que trabalhou no clube paulista.

Marcante na campanha do título brasileiro do Corinthians em 2015, o meia teve um excelente desempenho durante toda a competição, com algumas partidas marcadas por seu brilhantismo, como a goleada por 4 a 1 em cima do Athlético Paranaense, no dia 18 de outubro de 2015.

Elenco campeão brasileiro pelo Corinthians em 2015 (Foto: Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians)

- Não tem como não citar o Renato Augusto, porque a gente tem acesso ao que ele joga de fato. O nível de conversa que ele consegue ter com a comissão técnica, como ele se comporta no dia-a-dia... Ele é muito diferente. Sempre que ele tinha a palavra fazia colocações muito pertinentes. Além disso, ele sempre foi muito pontual, muito inteligente - disse o comentarista da TNT, antes de completar:

- Como jogador, a gente já sabe tudo que ele entregou. Acho que, se não fossem as lesões, ele poderia ter sido muito maior do que foi, é um jogador de primeira prateleira da Europa. Ele é muito crítico, cobra de todo mundo, é um líder nato - concluiu Renato Rodrigues.

Renato Augusto pelo Fluminense no Brasileirão 2024 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Atualmente no Fluminense, o jogador não tem tido oportunidades no time titular, mas pelo seu alto nível técnico, destacado por Renato, o veterano pode ser um trunfo para o Tricolor no jogo de volta das quartas de final da Libertadores contra o Atlético-MG.

O Fluminense enfrenta o Galo nesta quarta-feira (25), às 19h (de Brasília). Na ida, o Tricolor conquistou uma vitória simples contra o Atlético-MG por 1 a 0, mas o confronto será decidido na Arena MRV.

Bem avaliado pela TNT Sports, Renato Rodrigues chega na nova casa para participar de programas como "De Placa", além de transmissões de jogos da Champions League. O canal da Warner enxerga o jornalista como nome importante para análises táticas nos jogos.