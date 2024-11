O retorno triunfal de Júnior Santos, atacante do Botafogo, meses parado por grave lesão, foi coroado com o título da Libertadores 2024 e a honraria de ser o artilheiro da competição com 10 gols. Primeiro jogador do Botafogo na história a se tornar artilheiro da competição, o atacante foi ovacionado por torcedores e rivais por sua incrível jornada na Libertadores.

Após se recuperar de uma lesão grave na tíbia da perna esquerda, que o manteve afastado dos campos, o atacante retornou aos gramados e fez o gol do título na final contra o Atlético-MG.

Junior Santos celebra o último gol do Botafogo na vitória sobre o Atlético-MG na final da Libertadores (Foto: Luis Robayo/AFP)

Sua contribuição foi decisiva para a conquista do Botafogo, especialmente na fase preliminar, marcando oito de seus dez gols. Sem os gols de Júnior Santos na pré-Libertadores e na fase de grupos, o alvinegro sequer teria avançado a fase mata-mata da competição.

As vítimas de Júnior Santos na Libertadores

⚽⚽⚽⚽⚽ 5 gols no Aurora (pré-Libertadores)

⚽⚽⚽ 3 gols no Red Bull Bragantino (pré-Libertadores)

⚽1 gol na LDU (fase de grupos)

⚽1 gol no Atlético Mineiro (final)

Botafogo é campeão da Libertadores pela 1ª vez na história

Com essa vitória, o Botafogo não só levou o troféu da Libertadores como também garantiu sua vaga no Super Mundial. A conquista e a excepcional atuação de Júnior Santos elevam o status do Botafogo no futebol internacional, antecipando uma participação no Super Mundial.