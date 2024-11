Empresa ‘interrompe’ comercial na Globo e exibe gol do Botafogo no Palmeiras; veja

Após uma propaganda da Fiat atrapalhar a transmissão de um gol em Palmeiras x Botafogo, a empresa inovou nesta quarta-feira (27). Durante um intervalo do "Jornal Nacional", a montadora interrompeu o próprio comercial para exibir o segundo gol do Alvinegro no Allianz Parque. A situação viralizou nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️ Gafe da Globo em gol do Botafogo contra o Palmeiras viraliza: ‘Bizarro’

O Botafogo teve um tiro de meta para cobrar, e a Globo aproveitou para colocar a propaganda da Fiat no ar. Contudo, John cobrou rápido, Igor Jesus escorou de cabeça e Savarino completou para o gol, ainda com o anúncio na transmissão. Luis Roberto só conseguiu narrar a jogada já no fim, com a bola quase no fundo das redes.

➡️ Falha da Globo em Cruzeiro x Grêmio viraliza: ‘Tão ruim que o narrador desistiu’

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Confira as reações nas redes sociais: