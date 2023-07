Atleta do Barcelona de 28 anos, Oshoala se tornou a primeira mulher africana a marcar gols em três Copas do Mundo diferentes. Com o triunfo diante da equipe da casa, a Nigéria ocupa a primeira posição do Grupo B, com os mesmos quatro pontos do vice-líder Canadá. A Austrália é a terceira colocada com três, enquanto a Irlanda ainda não pontuou.