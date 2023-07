Com o resultado, a Nigéria assumiu a primeira colocação do grupo B, com quatro pontos e três gols marcados, um a mais em relação ao Canadá, vice-líder com os mesmos quatro pontos. Já a Austrália, que poderia garantir a classificação nesta quinta-feira, acabou se complicando e entrará na última rodada precisando bater as norte-americanas. A Irlanda, com duas derrotas, está eliminada da competição.