O vídeo com a declaração e a imitação da tradicional comemoração do camisa 10 do Flamengo viralizou nas redes sociais, mas não foi a primeira vez que torcedores mirins do Grêmio se renderam a Gabigol. Em 2020, um tricolor foi à loucura ao receber a camisa do atacante: 'Eu estou muito feliz'.