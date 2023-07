A expressão de Walsh ao deixar os gramados é o que mais preocupa até o momento. Com fortes dores no joelho, a atleta foi substituída aos 37 minutos do primeiro tempo após se lesionar ao tentar interceptar um passe e cair sozinha no campo. A tensão tomou conta das companheiras e das redes sociais, que lamentaram o ocorrido com um dos nomes de mais destaque da Copa do Mundo Feminina.