Everton indica negociação para manter Alcaraz, emprestado pelo Flamengo

O Everton, da Inglaterra, emitiu comunicado nesta segunda-feira (26) sobre Carlos Alcaraz, emprestado pelo Flamengo até o fim da temporada. Apesar do jogador não ter completado a meta contratual para compra obrigatória por parte do clube, os ingleses afirmam que a saída dele – e retorno ao Brasil – não está garantida.

— O Everton confirma que Jack Harrison, Jesper Lindstrom, Orel Mangala e Armando Broja retornaram aos seus clubes de origem quando os empréstimos expirarem, ao fim do próximo mês. Enquanto isso, o Clube continua as discussões com Charly Alcaraz, que chegou aos Blues por empréstimo do Flamengo em fevereiro, até o final da temporada 2024/25 — informou o clube inglês.

Acordo entre Flamengo e Everton por Alcaraz

O acordo para o empréstimo de Charly Alcaraz do Flamengo ao Everton estipulava obrigação de compra por parte dos Toffees, em caso do argentino iniciar nove jogos pela equipe inglesa. Contudo, com o fim da temporada europeia, o meio-campista não cumpriu a meta e foi titular em apenas sete partidas na Premier League.

Apesar disso, o Everton pretende negociar a contratação do argentino, mas por um valor menor do que o Rubro-Negro gostaria. A obrigação de compra seria pelo valor de 15 milhões de euros (o equivalente a R$ 98,8 milhões, na cotação atual).

