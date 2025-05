Bruno Henrique, do Flamengo, não comparece em audiência sobre manipulação de apostas

Bruno Henrique, atacante do Flamengo, não compareceu à audiência online na manhã desta segunda-feira (26), no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), de suposto envolvimento com manipulação de resultados. Segundo a defesa do jogador, a ausência foi por conta do treinamento do time carioca no Ninho do Urubu, CT do Rubro-Negro. A informação é do site "O Globo", confirmada pelo Lance!.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

O camisa 27 do Flamengo não era obrigado a ir. No entanto, seus advogados destacaram a importância de sua presença na audiência. Por conta da agenda do Flamengo, que contava com treinamento marcado para as 10h, Bruno Henrique não compareceu. O jogador, agora, aguarda uma nova data.

O depoimento de Bruno Henrique, que inicialmente estava marcado para as 15h, mudou três vezes de horário. Assim, como passou para a parte da manhã, impossibilitou a presença do jogador do Flamengo.

continua após a publicidade

Além de Bruno Henrique, outras nove pessoas serão ouvidas. O STJD reabriu o inquérito após provas da Polícia Federal sobre o caso.

Defesa de Bruno Henrique, jogador do Flamengo, pede anulação do caso

Bruno Henrique durante partida do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Recentemente, a defesa de Bruno Henrique solicitou o arquivamento e a anulação do processo que corre na Justiça do Distrito Federal. O pedido pela anulação, protocolado em segunda instância, é pela transferência do caso da Justiça Estadual para a Justiça Federal do DF.

Além disso, a defesa de Bruno Henrique, do Flamengo, solicitou a anulação de todas as decisões tomadas até agora pela Justiça Estadual e que as provas obtidas nessas decisões também sejam retiradas do processo.

continua após a publicidade

Entenda o cenário

Investigadores encontraram no celular do irmão de Bruno Henrique, Wander Nunes Pinto Júnior, troca de mensagens que comprometeriam o atleta, colocando-o diretamente ligado ao suposto esquema de apostas. O rubro-negro foi indiciado por estelionato e fraude em competição esportiva.

Wander Nunes Pinto Júnior, Ludymilla Araújo Lima (esposa de Wander) e Poliana Ester Nunes Cardoso (prima de Bruno Henrique) também foram indiciados. Os três fizeram apostas.

Wander Nunes Pinto Junior (Irmão) – Apostou R$ 380,86 e teve um retorno de R$ 1.180,67 (jogo contra o Santos) Ludymilla Araújo Lima (Cunhada) – Ludymilla realizou a aposta em duas plataformas. Na primeira apostou R$ 380,86 e teve um retorno de R$ 1.180,67. Na segunda casa de apostas colocou e R$ 500,00 e teve um retorno de e R$ 1.425,00 (jogo contra o Santos). Poliana Ester Nunes Cardoso (Prima) – Apostou R$ 380,86 e teve retorno de R$ 1.180,67 (jogo contra o Santos).

Veja trecho de conversa entre Bruno Henrique e seu irmão

No dia 29 de agosto, Bruno Henrique, jogador do Flamengo, e Wander trocaram mensagens. O irmão do jogador o perguntou se ele estava pendurado (com dois cartões amarelos) no Brasileirão. Veja o trecho da conversa revelado pelo "Metrópoles".

“O tio você está com 2 cartão no brasileiro?”

"Sim", respondeu Bruno Henrique

Wander: “Quando [o] pessoal mandar tomar o 3 liga nós hein kkkk”

Bruno Henrique: “Contra o Santos”.

Wander: “Daqui quantas semanas?”

Bruno Henrique: “Olha aí no Google”

Wander: “29 de outubro”, “Será que você vai aguentar ficar até lá sem cartão kkkkkk”

Bruno Henrique: “Não vou reclamar”, “Só se eu entrar forte em alguém”

Wander: “Boua já vou guardar o dinheiro investimento com sucesso”

Na véspera da partida contra o Santos, Bruno Henrique ligou para o seu irmão para confirmar o cartão amarelo.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real