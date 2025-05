Um dos melhores jogadores da atualidade, Vini Jr, convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira, deu seus primeiros passos no futebol com a camisa do Flamengo. Quem acompanhou de perto esse processo foi Eduardo Bandeira de Mello, mandatário do clube carioca entre os anos 2013 e 2018. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o rubro-negro relembrou o início da carreira do atacante.

Para Bandeira, que falou sobre Vini com tom de orgulho e enalteceu o futebol do Garoto do Ninho, a postura do craque fora de campo é exemplar e educativa.

— Vejo o Vini com muito orgulho, com muita satisfação. Vi o Vini pequenininho. Quando cheguei no Flamengo ele tinha 12 anos. As pessoas diziam: "aquele garoto ali é o novo Neymar, ele joga bem para caramba". Mas nós já vimos vários novos Neymar, novos Zico que morreram na praia. O Vini Júnior não, é um cara que foi lá para fora. Infelizmente a gente não conseguiu manter ele no Flamengo, ninguém consegue manter um jogador no nível dele no futebol brasileiro. Mas ele foi para lá e está dando orgulho a todos os rubro-negros, porque ele é um rubro-negro raiz. É raiz de São Gonçalo — iniciou.

Vini Jr comemorando gol pelo Flamengo (Foto: Divulgação/Flamengo)

— Ele tá dando orgulho não só dentro de campo, que acabou de ser considerado o melhor jogador do mundo, mas também fora dele. Para mim, ele é um herói das crianças brasileiras. E ele poderia estar tendo outra postura. Está no Real Madrid, ganhando dinheiro, melhor jogador do mundo. Mas ele entendeu a importância que tem. Sempre teve isso na cabeça. Antes mesmo de toda essa covardia racista que ele vem sendo alvo, já tinha ações sociais que muita gente nem sabe. O Vinícius faz um trabalho na educação brasileira que muita gente não conhece. Vai construir uma escola modelo em São Gonçalo. Ele tem essa postura de antirracista, de não se esconder, de mostrar a cara. Tenho muito orgulho — completou Bandeira de Mello sobre Vini Jr.

Vinícius Júnior chegou ao Flamengo aos 10 anos, e conquistou o Campeonato Carioca Sub-13 (2013), a Copa Guri Sub-14 (2014), a Copa Brasil Sub-15 (2015) e o Campeonato Carioca Sub-17 (2016). Em 2017 foi vendido ao Real Madrid, da Espanha, por 45 milhões de euros (cerca de R$ 290 milhões na cotação atual).

Em sua despedida do Flamengo, após disputar 70 jogos e marcar 14 gols, Vini Jr agradeceu ao presidente Eduardo Bandeira de Mello, que estava ao seu lado na coletiva de imprensa.

— Agradeço ao presidente, ao Noval, ao Rodrigo Caetano, a todos os treinadores da base e às pessoas que ajudaram a me tornar essa pessoa que sou hoje. Saio do Flamengo feliz e honrado. Tudo o que aprendi foi aqui, dentro e fora de campo. Cada dia que passei aqui eu fiz novas amizades e grandes amigos que vou levar para o resto da vida. Sou flamengo desde pequeno e sempre foi meu sonho vestir essa camisa. Hoje estou me despedindo desse clube que fez de tudo por mim. Me despeço para ir em busca do meu sonho e também realizar todos os sonhos que tenho na vida — disse o atacante.

Títulos que Vini Jr, ex-Flamengo, conquistou pelo Real Madrid

Copa Intercontinental da FIFA: 2024

Copa do Mundo de Clubes da FIFA: 2018, 2022

Liga dos Campeões da UEFA: 2021–22 e 2023–24

Supercopa da UEFA: 2022 e 2024

La Liga: 2019–20, 2021–22 e 2023–24

Copa do Rei: 2022–23

Supercopa da Espanha: 2019–20, 2021–22 e 2023–24

