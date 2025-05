Flamengo quebra recorde de jogadores em uma convocação da Seleção no século

O Flamengo é o primeiro time a ter cinco jogadores em uma mesma convocação da Seleção Brasileira no século XXI. Nesta segunda-feira (26), o técnico Carlo Ancelotti incluiu Wesley, Danilo, Léo Ortiz, Alex Sandro e Gerson entre os 25 nomes chamados para defender o Brasil nas partidas contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

O número quebra a marca de quatro atletas de um mesmo clube em uma só lista do Brasil desde 2001, sem contar jogos em que apenas nomes que atuavam em solo nacional foram considerados. Anteriormente, quatro equipes do futebol brasileiro dividiam o recorde: o Vasco de 2001, o Santos de 2010, o Corinthians de 2015 e o próprio Flamengo, em março deste ano, no último elenco montado por Dorival Júnior.

Times brasileiros com quatro convocados no século XXI

Vasco 2001

Em 2001, Emerson Leão convocou a Seleção com Juninho Paulista, Juninho Pernambucano, Euller e Romário, todos do Cruz-Maltino. Em 28 de março daquele ano, o Brasil foi derrotado por 1 a 0 pelo Equador, no Estádio Olímpico Atahualpa. Dois dos nomes, Romário e Paulista, foram titulares; Euller entrou no segundo tempo, e Pernambucano não foi utilizado.

Santos 2010

Na estreia de Mano Menezes como técnico da Canarinho, o atual comandante do Grêmio chamou Neymar, Robinho, Ganso e André, do Santos, para amistoso com os Estados Unidos, em Nova Jersey. Os três primeiros iniciaram a partida, e o último entrou no lugar de Alexandre Pato. A Seleção venceu por 2 a 0, com gols de Ney e Pato.

Corinthians 2015

Sob o comando de Dunga, o Brasil teve quatro jogadores do Corinthians para os jogos contra a Argentina, em Buenos Aires, e Peru, em Salvador, ambos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, em novembro de 2015. Cássio, Gil, Renato Augusto e Elias foram os convocados. O zagueiro e os meio-campistas entraram no segundo tempo diante da Albiceleste e foram titulares do duelo com os peruanos.

Flamengo 2025

Antes de quebrar o recorde com cinco nomes, o Flamengo bateu na trave na convocação anterior. Dorival Júnior chamou Wesley, Danilo, Léo Ortiz e Gerson na última lista à frente do Brasil. Contudo, o camisa 13 do Rubro-Negro foi cortado por lesão e deu lugar ao companheiro Alex Sandro. O meio-campista foi titular — e saiu lesionado — na vitória sobre a Colômbia, enquanto o lateral-direito e o zagueiro entraram na segunda etapa. Na derrota por 4 a 1 para a argentina, contudo, Wesley começou jogando, e Ortiz entrou no intervalo.

Agora, todos os cinco estão na mesma lista e à disposição de Carlo Ancelotti para enfrentar Equador, no dia 5, em Guayaquil, e Paraguai, no dia 10, na Neo Química Arena, em São Paulo. Ambas partidas são válidas pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

