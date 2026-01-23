Após nova proposta, Flamengo e West Ham ainda divergem por Lucas Paquetá

A negociação entre Flamengo e West Ham, da Inglaterra, por Lucas Paquetá ainda está distante de um desfecho. A última proposta rubro-negra agradou o clube inglês pelo aspecto financeiro. Os moldes do negócio, entretanto, ainda são um entrave. O time de Londres topou diminuir a pedida, mas bateu o pé no formato da transação.

O Flamengo convenceu o West Ham a negociar Paquetá por cerca de 40 milhões de euros (R$ 248 milhões). Anteriormente, o valor almejado pelos hammers era de 45 milhões de euros.

Três fatores divergem entre as partes: a forma de pagamento, a divisão entre os valores fixos (R$ 219 milhões) e os bônus e a data de liberação do jogador. O último fator, aliás, é o que mais impede o acordo. A informação foi publicada, inicialmente, pelo jornalista Rodrigo Mattos, e confirmada pelo Lance!.

Caso o negócio seja concretizado, o clube inglês aceita liberar Paquetá apenas no meio do ano, quando se encerra a temporada do futebol europeu (o fim da Premier League será no dia 25 de maio). O Flamengo, por sua vez, quer o atleta de forma imediata.

Lucas Paquetá fora do próximo jogo do West Ham

Enquanto acompanha de perto as conversas entre as diretorias, Paquetá está fora dos jogos do West Ham. Nuno Espírito Santos, técnico do time inglês, garantiu que o atleta não enfrentará o Sunderland neste sábado, mas não explicou o motivo. Anteriormente, o brasileiro foi desfalque por dores nas costas.

— Todos sabem minha opinião sobre o Lucas, já falei sobre isso, mas para esse jogo (contra o Sunderland) ele não será relacionado. Nós temos de lidar com a situação dia a dia, e tentar encontrar uma solução. Espero que Lucas e o clube possam achar uma solução para que possamos seguir adiante — disse o treinador.

Lucas Paquetá, ex-Flamengo, em campo pelo West Ham (Foto: Vincent Carchietta/AFP)

Próximo passo

Com a sinalização do West Ham, a diretoria rubro-negra se reunirá para debater uma nova oferta pelo jogador. Anteriormente, José Boto, diretor de futebol do Flamengo, classificou a negociação como "muito difícil". Por isso, o entendimento interno no Ninho do Urubu é de que é preciso ter paciência.

— Temos tido avanços significativos, embora é uma negociação muito difícil, de jogadores com patamar muito grande. Vamos ter que ter alguma paciência, não é como "football manager". Há muitas coisas envolvidas porque nós como um clube brasileiro pagamos parcelado, todos os clubes pagam parcelado. Há uma série de negociações, de tratativas a ser feitas, que demoram o seu tempo, não o que gostamos. Queríamos ter o Paquetá já aqui. Mas queremos muito que ele venha. O principal entrave é financeiro, estamos a falar de verbas muito altas — comentou Boto, em entrevista ao "SporTV".

Flamengo tem otimismo pelo retorno de Lucas Paquetá

Lucas Paquetá já informou ao West Ham o seu desejo de ser negociado ao Flamengo. O brasileiro, inclusive, já tem um acordo verbal por um contrato de quatro anos. Assim, a diretoria rubro-negra vê a vontade do jogador como fator fundamental na negociação.

Revelado em 2016, Paquetá era tratado como uma das grandes joias da base do Flamengo. Em 2017, ganhou espaço no time titular, sendo um dos principais pilares da equipe. Com 96 jogos com a camisa rubro-negra, foi negociado com o Milan, da Itália, no início de 2019.

