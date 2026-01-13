CBF renova contrato com patrocinador para Flamengo x Corinthians na Supercopa

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou que a Brax Sports Assets teve seu contrato renovado com a instituição e seguirá como a responsável pelas ativações das propriedades comerciais ligadas à Supercopa Rei de 2026. O duelo será disputado entre Flamengo, campeão do Brasileirão, e Corinthians, vencedor da Copa Do Brasil da última temporada. A partida será disputada no estádio Mané Garrincha, em Brasília, no dia 1º de fevereiro.

A Brax é a empresa responsável por cuidar de todo o protocolo relacionado às propagadas e outras ações que acontecem durante a disputa da final da Supercopa. Isso engloba o posicionamento das placas de publicidade em led ao redor do campo, protocolo de entrada das equipes dentro de campo e inserção de outras marcas que serão exibidas in loco e via transmissão da decisão.

Entre as principais ativações já previstas para a Supercopa está o show de uma atração musical antes da bola rolar. O nome ainda não foi definido e será anunciado em breve pela CBF e pela TV Globo, responsável pela promoção da apresentação, que é detentora dos direitos de imagem e transmite a competição.

Helder Melillo, diretor executivo da CBF, destaca o peso da parceria entre a instituição e a empresa de negociação de assets e reforça que as ativações agregam valor de imagem à competição.

- É muito importante para a CBF esta renovação. A Brax é uma grande parceira, que comercializa assets fundamentais para a CBF e desenvolve um trabalho muito satisfatório e que agrega valor para as nossas competições. Estamos felizes em renovar esta parceria e temos certeza de mais uma entrega com excelência proporcional à Supercopa Rei - destacou Melillo.

Esse não é o primeiro acerto entre Brax e CBF. As marcas já atuaram para a realização de ações envolvendo a Copa do Brasil e o Brasileirão Série B de temporadas anteriores. O diretor da Brax, Antônio Carlos Coelho, vê a potência midiática de Flamengo e Corinthians como um fator essencial para o sucesso de audiência da Supercopa Rei.

- A expectativa para essa Supercopa é gigantesca. Flamengo e Corinthians, as duas maiores torcidas do Brasil, disputando o primeiro título da temporada. É o futebol brasileiro começando o ano em alto nível, com a CBF, clubes, Brax e grandes marcas do mercado juntos nessa decisão sensacional - detalhou o executivo da Brax.