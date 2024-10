Jade Barbosa surpreende web ao realizar passe de dança com marido; confira

Jade Barbosa foi medalhista de bronze nas Olimpíadas de Paris (Foto: Loic VENANCE / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/10/2024 - 14:17 • Rio de Janeiro

A ginasta Jade Barbosa surpreendeu a web ao aparecer dançando com marido Leandro Fontanese. O casal viralizou ao reproduzir um passo feito pelo ex-jogador de futebol americano Danny Amendola e a dançarina Witney Carson's no programa "Dancing with the stars", uma espécie de "Danças dos Famosos", dos Estados Unidos.

No movimento, o empresário levanta a medalhista olímpica do chão ao puxa-la apenas pelo pé. A mulher é erguida com as pernas esticadas até chegar ao ponto de dançar com o parceiro. O passo virou trend nas redes sociais e outros casais também tentaram realizá-lo. Contudo, poucos conseguiram obter sucesso. Jade Barbosa e Leandro Fontanese estão na lista seleta de acertos.

O registro da tentativa do casal foi publicado pela própria ginasta nas redes sociais. O vídeo foi um sucesso e internautas se surpreenderam com a facilidade do casal em realizar o passo complexo. Veja abaixo o vídeo e a repercussão:

Alguns comentários se destacaram no meio da repercussão: "Fez parecer muito fácil", disse um perfil. "Só n faço porque não tenho um boy para isso", brincou outro na web. "Gente, como faz isso? Quero tanto, mas não vai", comentou um terceiro internauta.

O casamento

Jade Barbosa, de 33 anos, se casou em uma cerimônia íntima realizada no último dia 28 setembro, com o administrador Leandro Fontanesi, em São Paulo. O evento foi marcado pela simplicidade e presença de atletas, amigos e familiares do casal.

O casal ficou noivo no inícios de fevereiro do ano passado. Eles já estavam juntos há mais de cinco anos. A cerimônia do casório foi marcado pela presença de ginastas como Rebeca Andrade e Flávia Saraiva, a Flavinha.

Jade Barbosa se casou com o empresário Leandro Fontanesi no último dia 28 de setembro (Foto: Reprodução/Instagram)