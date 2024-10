Valência cede estádio para apoiar vítimas de tragédia na Espanha

Valência cede estádio para arrecadação de bens e alimentos para tragédia na Espanha (Foto: Divulgação/ValenciaCF)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/10/2024 - 13:50 • Valência (ESP)

O clube espanhol Valencia abre, nesta quarta-feira (30), as portas do estádio de Mestalla para receber doações de ajuda às vítimas das chuvas que atingiram o sudeste da Espanha. Os portões abrem às 13h (de Brasília).

A campanha é uma parceria entre o clube espanhol e o Banco Alimentar de Valência, que já havia iniciado as ações de ajuda de emergência, para a tragédia na província de Valência, na Espanha. Assim, o estádio de Mestalla foi preparado para recolher as contribuições, como bens essenciais e alimentos.

O ponto de recebimento, no estádio do Valencia, estará aberto todos os dias. Para qualquer cidadão que quiser doar, os horários de entrega são de 10h às 13h e 17h às 19h30 (horário de Valência, Espanha)

A tragédia

Assim como aconteceu na região sul do Brasil no início de 2024, intensas chuvas atingiram algumas cidades do sul e leste da Espanha, onde receberam cerca de 300 milímetros de chuva em poucas horas na terça-feira (29). A grande quantidade de água gerou diversas enchentes nas regiões, com muros sendo derrubados e carros carregados.

A situação de emergência foi acionada na região das cidades de Valência e Catellón, onde pediram para que os moradores evitem a utilização das rodovias e para respeitarem as orientações oficiais.

Até o momento, dezenas de mortos já foram resgatados pelos socorristas locais, em conjunto da equipe militar especializada, enviada às regiões para auxílio nas operações.

Calendário de jogos do Valencia

A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) confirmou o adiamento da partida desta quarta-feira (30) do Valencia. Assim, o duelo, válido pela primeira rodada da Copa del Rey, contra o Parla Escuela foi reagendado para às 19h (horário de Valência), da próxima quarta-feira (6).

O próximo confronto do clube espanhol será contra o Real Madrid no sábado (2). A partida acontecerá no estádio de Mestalla e é válida pela 12ª rodada da La Liga.