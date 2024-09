Medalhista olímpica se casa com administrador em cerimônia íntima

Brasil venceu a medalha de bronze por equipes na ginástica artísitica feminina (Foto: Loic VENANCE / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/09/2024 - 19:50 • Rio de Janeiro

A ginasta Jade Barbosa, de 33 anos, se casou em cerimônia íntima realizada no último sábado (28), com o administrador Leandro Fontanesi, em São Paulo. O evento foi marcado pela simplicidade e presença de atletas, amigos e familiares do casal.

Entre os convidados presentes no casório, destaca-se as ginastas Rebeca Andrade e Flávia Saraiva. As duas conquistaram a medalha de bronze por equipes na ginástica artística junto com Jade nas Olimpíadas de Paris, de 2024. Além delas, o ginasta Arthur Nory também apareceu ao evento.

O casal ficou noivo no inícios de fevereiro do ano passado. Eles já estavam juntos há mais de cinco anos. Leandro é formado em administração de empresas pela FGV EAESP e já atuou como head do setor de Food, Beverage e Agribusiness na América Latina para o Banco Bradesco.

