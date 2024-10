Diego Hypolito manda recado para Jade Barbosa após casamento

Diego Hypolito, Daniele Hypolito e Jade Barbosa em evento no Rio de Janeiro (Foto: Reprodução/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/10/2024 - 14:56 • Rio de Janeiro (RJ)

Medalhista olímpico pelo Brasil, o ex-ginasta Diego Hypólito divulgou uma foto antiga de sua irmã, Daniele, com Jade Barbosa e aproveitou para mandar uma indireta para a ginasta do Flamengo. A publicação aconteceu após o "segundo" casamento da medalhista de Paris 2024 com o administrador Leandro.

- Saudade de quando o amor não era só conveniente - o ex-ginasta escreveu na legenda da publicação.

Sem comparecer ao casamento, Diego Hypolito aproveitou as redes para desabafar sobre Jade Barbosa. A postagem foi apagada pelo ex-ginasta pouco tempo depois, mas já tinha repercutido nas redes sociais, que interpretaram a mensagem como uma indireta a recém casada.

Nesta terça-feira (8), Jade Barbosa realizou uma segunda celebração do casamento, dessa vez, em uma cerimônia em Verona, na Itália. Para o evento, a ginasta contou com a presença de vários amigos da ginástica, como sua equipe brasileira nas olimpíadas de Paris 2024. Além do quarteto, que conquistou medalha com Jade, Arthur Nory e Dayane dos Santos também estiveram na festa.

Arthur Nory, Daiane dos Santos e Flavia Saraiva em casamento de Jade Barbosa (Foto: Reprodução/Instagram)

Antes do casamento na Itália, a ginasta já havia comemorado a união no civil em uma festa privada em São Paulo, ainda em setembro. Na oficalização, Flávia Saraiva e Rebeca Andrade foram madrinhas de Jade Barbosa.