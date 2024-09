Jade Barbosa nas Olimpíadas de Paris 2024 (Foto: Paul ELLIS / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/09/2024 - 18:33 • Rio de Janeiro (RJ)

Jade Barbosa não participará do Brasileiro de Ginástica Artística, em João Pessoa, na Paraíba. No entanto, de acordo com o site “ge”, a assessoria da atleta, a presença da ginasta na capital paraibana está garantida, acompanhando a delegação do Flamengo, seu clube. A chegada de Jade é esperada para a sexta-feira (20).

Além de Jade, Flávia Saraiva também não disputará o Brasileiro de Ginástica Artística, devido à realização de uma cirurgia no ombro. As duas atletas desfalcam a equipe do Flamengo, atual campeã nacional da modalidade, que ainda conta com as medalhistas Rebeca Andrade e Lorrane Santos.

Jade Barbosa durante as Olimpíadas de Paris (Foto: Loic VENANCE / AFP)

Após o bronze inédito por equipe nos Jogos Olímpicos de Paris, a comissão técnica do Flamengo optou por não escalar Jade Barbosa para o Campeonato Brasileiro, priorizando sua preservação física neste momento.

O Brasileiro de Ginástica Artística começou na última terça-feira (17), com as disputas da categoria infantil. A categoria adulta, que Jade Barbosa competiria, se inicia nesta quinta-feira (19). Lembrando que a medalhista olímpica está inscrita na competição.