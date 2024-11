Iza compartilha novas imagens de filha com Yuri Lima; veja

Yuri Lima e Iza vivem romance desde o fim do ano passado (Reprodução/Instagram)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 10/11/2024 - 06:45 • Rio de Janeiro

A cantora Iza apareceu no último sábado (9) em novas imagens com a filha Nala, fruto do relacionamento com o jogador Yuri Lima. Os novos registros se tornaram públicos a partida de uma publicação feita pela própria artista através das redes sociais.

➡️Torcedores do Botafogo apontam protagonista contra Cuiabá: ‘Tá sozinho em campo’

➡️ Mauro Cezar se revolta com jornalistas ao debater final da Copa do Brasil

Ao todo, nove registros foram compartilhados pela cantora. Nas imagens, Nala aparece com a tia-bisavó Dona Lourdes e o avô Djalma Leite. A bebê ainda apareceu vestindo uma roupinha do Vasco. Para harmonizar a publicação, Iza colocou ao fundo a música "All my Love", da banda Coldplay.

- Vivendo e recebendo o maior amor do mundo por aqui alguns registros dos primeiros dias com a família mais especial. ô, sorte! obrigada por cada mensagem de carinho - diz a legenda da publicação.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linha

Nascimento da filha de Iza

O nascimento de Nala aconteceu no último dia 13 de outubro. O nome da bebê tem origem africana e conta com múltiplos significados, como "Dávida", "Presente", "Amorosa", "Sucesso", "Rainha". Além disso, o vocativo também é atribuído a uma personagem do filme "Rei Leão", obra que Iza dublou o live action em 2019.