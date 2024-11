Diniz elogiou atuação do Cruzeiro contra o Criciúma, pelo Brasileirão







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 09/11/2024 - 22:14 • Belo Horizonte (MG)

Fernando Diniz concedeu coletiva de imprensa após a vitória do Cruzeiro por 2 a 1 sobre o Criciúma, no Mineirão, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico comentou sobre os pontos positivos e negativos da partida deste sábado.

▶️Em jogo eletrizante, Cruzeiro vence o Criciúma pelo Brasileirão

Aspas de Diniz

- Acho que foi o melhor primeiro tempo. Teve uma parte no segundo, também que o time jogou bem. O único pecado foi o nosso aproveitamento baixo do número de chances que a gente criou. Mas a equipe está de parabéns, teve uma produção muito grande, marcou muito bem também, no primeiro tempo - disse.

- O ponto negativo, é que estava 2 a 0 e a gente tomou um gol que era evitável, estávamos com o time todo atrás, praticamente, e depois nós ficamos em uma situação vulnerável. Entretanto, eu concordo que era importante ganhar, ganhamos jogando bem, e isso favorece na nossa preparação para a final de 23 - finalizou.

O que vem por aí?

Com a Data Fifa, o time de Diniz ficará 11 dias sem jogar. O Cruzeiro volta a entrar em campo no dia 20 de novembro, em duelo contra o Corinthians, na Neo Química Arena, às 11h (de Brasília).

Cruzeiro venceu o Criciúma por 2 a 1, no Mineirão, pela 33ª rodada do Brasileirão (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte