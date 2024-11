Com gol no fim, São Paulo vence o Athletico e cola no G4 do Brasileirão

Foto: Marco Miatelo/AGIF







Copiar Link

Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 09/11/2024 - 23:00 • São Paulo (SP)

O São Paulo esteve longe de suas melhores apresentações, mas fez o dever de casa ao vencer o Athletico-PR na noite deste sábado (9), no Morumbis, pela 33ª rodada do Brasileirão. O Tricolor abriu o placar com Luciano, mas viu Julimar deixar tudo igual. No final, André Silva saiu do banco de reservas para garantir a vitória tricolor diante dos 34 mil torcedores presentes. Com o resultado, o time paulista chega a 57 pontos e cola no G4, atrás por dois pontos.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Como foi o jogo?

O técnico do São Paulo, Luis Zubeldía, escalou o time com mudanças. Na zaga, Ruan ganhou chance como titular ao lado de Alan Franco, enquanto Jamal Lewis começou no banco para o zagueiro Sabino, improvisado na lateral-esquerda.

O primeiro tempo não foi dos mais empolgantes para nenhum dos lados. Os dois times pecavam na criação de jogadas e as poucas oportunidades de ataque não assustavam os respectivos goleiros. Nas melhores chances, Lucas escapava pela direita e tentava uma jogada na linha de fundo, em muitas delas, parado com falta. Os laterais pouco apoiavam e erravam alguns cruzamentos. Do outro lado, o Furacão também não conseguia encaixar bons passes ou jogadas.

Na etapa complementar, o São Paulo voltou com uma postura diferente, mas quem assustou primeiro foi o Athletico, com Erick. Após receber passe, o jogador mandou por cima da meta de Rafael. Aos 6 minutos, no entanto, Luciano levou o Morumbis à loucura. O camisa 10 do Tricolor recebeu cruzamento de Lucas, da direita, e cabeceou no canto de Mycael para abrir o placar em casa.

Aos 23 minutos, Julimar deixou o Morumbis em silêncio ao empatar o confronto. Zapelli cobrou escanteio, e o meia subiu mais que todo mundo para cabecear no canto de Rafael. Aos 43 minutos, no entanto, André Silva, que havia acabado de entrar na vaga de Calleri, marcou e deu números finais à partida.

Alisson retorna

O volante Alisson, que passou por cirurgia no tornozelo direto em julho, está de volta. A comissão técnica surpreendeu ao escalar o jogador para o jogo, já que o tempo de recuperação foi mais rápido que o esperado. Ele entrou aos 30 minutos na vaga de Marcos Antônio e viu a torcida comemorar sua volta.

O que vem por aí?

Na 34ª rodada do Brasileirão, o São Paulo volta a campo para enfrentar o RB Bragantino, no Nabi Abi Chedid, no dia 20, às 16h30. O Athletico, por sua vez, recebe o Atlético-GO, na Ligga Arena, no mesmo dia e horário.

➡️ Projete a tabela de classificação do Brasileirão com o simulador do Lance!

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 2 x 1 ATHLETICO

33ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sábado, 9 de novembro de 2024, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Estádio do Morumbis, em São Paulo (SP)

🥅 Gols: Luciano (6‘/2ºT) (1x0), Julimar (23‘/2ºT) (1x1) e André Silva (46‘/2ºT) (2x1)

🟨 Cartões amarelos: Lucas Moura e Igor Vinícius (SAO); Erick, Leo Godoy, Felipinho e Julimar (CAP)

⚽ ESCALAÇÕES

SÃO PAULO (Técnico: Luis Zubeldía)

Rafael; Igor Vinícius, Ruan, Alan Franco (Jamal Lewis) e Sabino; Luiz Gustavo (Liziero) e Marcos Antônio (Alisson); Lucas, Luciano e Ferreira (Wellington Rato); Calleri (André Silva).

ATLHETICO (Técnico: Lucho González)

Mycael; Léo Godoy (Marcos Victor), Belezi, Gamarra e Esquivel (Fernando); Erick (Zapelli), Felipinho, Julimar; Praxedes (Gabriel Girotto) e Pablo (Emersonn)

🟥ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS)

🖥️ VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)