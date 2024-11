Mauro Cezar se revolta com jornalistas ao debater final da Copa do Brasil

Comentarista Mauro Cezar entra em conflito com jornalistas ao debater final da Copa do Brasil (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 04/11/2024 - 18:14 • Rio de Janeiro (RJ)

O jornalista Mauro Cezar Pereira se revoltou com os companheiros do programa Posse de Bola, do site UOL Esportes, nesta segunda-feira (4). O caso aconteceu durante um debate sobre a vitória do Flamengo sob o Atlético-MG por 3 a 1, no Maracanã, no último domingo (3), pela final da Copa do Brasil.

➡️Após vídeo viralizar, Mauro Cezar questiona postura de jogadores do Flamengo

➡️Mauro Cezar lista polêmicas da gestão Rodolfo Landim: ‘Bem-vindos ao Flamengo’

O resultado gerou uma vantagem de dois gols para a equipe rubro-negra no segundo jogo da decisão do torneio, marcado para o próximo domingo (10). Ao debater a partida, Mauro não concordou com o destaque dado pelos jornalistas para a equipe mineira. O cenário gerou um impasse momentâneo entre ele e os companheiros de programa Eduardo Tirone, Arnaldo Ribeiro, Juca Kfouri e José Trajano.

- Queria falar uma coisa aqui. O jogo foi 3 a 1. O Gabriel fez dois gols. A gente falou muito do Alan Kardec aqui, parece que ele é o novo Carlinhos Bala. Queria lembrar, porque as vezes as pessoas entram aqui (na live), não viram o jogo, e pensam que foi o Atlético-MG que venceu a partida. Mas foi ao contrário - disse o jornalista.

Além disso, Mauro também detonou as reclamações sobre a ausência de Deyverson na final. O atacante não pode participar da decisão por conta de ter disputado ela pelo Cuiabá, no início da temporada. Por conta disso, ele também ficará de fora da segunda partida da decisão. O atleta já foi carrasco do Flamengo na final da Libertadores de 2022, quando ainda defendia o Palmeiras.

- Não existe Deyverson na Copa do Brasil. Ele não jogou nenhum jogo pelo Galo. Alguém lamentar pela ausência dele na partida é ser sem noção. Ele estava lá, na arquibancada discutindo com as pessoas, que nem um louco. É a mesma coisa do Corintiano reclamar que foi eliminado da Copa do Brasil sem o Depay, sendo que ele não foi inscrito. São umas coisas que não consigo entender, lamentar a ausência de uma pessoa que não existe naquela competição. É muita vontade de choramingar - concluiu.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linha

Próxima partida da final da Copa do Brasil

Com a vitória no Maracanã, o Flamengo detém a vatangem para a partida derradeira do torneio. A equipe treinada por Filipe Luís pode perder o segundo confronto por um gol, e mesmo assim, ainda levantará o troféu. As equipes voltam a entrar em campo pela finalíssima no próximo domingo (10), às 16h, na Arena MRV, em Belo Horizonte.