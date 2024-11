Torcedores do Botafogo no Nilton Santos, contra o Cuiabá. (Foto: Isabelle Favieri/Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/11/2024 - 17:42 • Rio de Janeiro

Neste sábado (9), o Botafogo recebe o Cuiabá, no Nilton Santos, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, com a necessidade de vencer para retomar a vantagem para o vice colocado, Palmeiras. Apesar de ter tomado as rédeas do jogo no primeiro tempo, a equipe de Artur Jorge esbarrou na retranca bem postada e contra-ataques que levaram perigo ao gol de John, mas o zagueiro Barboza de destacou.

O Glorioso encontrou dificuldades no primeiro tempo, mas contou com a disposição do zagueiro argentino para quebrar as linhas de marcação do Dourado. A atuação do defensor despertou elogios nas redes sociais, apesar de uma partida abaixo do Alvinegro. Para os torcedores, o jogador foi o destaque da primeira etapa. Confira os comentários:

O Botafogo é o atual líder do Brasileirão, com 67 pontos, e vem embalado depois de uma vitória expressiva em clássico contra o Vasco na última rodada. Já o Cuiabá, é o vice lanterna, com 28 pontos, e não sabe o que é vencer uma partida há quatro rodadas.

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X CUIABÁ

33ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sábado, 9 de novembro de 2024, às 16h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: Premiere e TV Globo;

🟨 Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE);

🚩 Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cuz (MS) e Schumacher Marques Gomes (PB);

🖥️ VAR: Wagner Reway (ES).

Torcida do Botafogo no Niton Santos. (Foto: Vitor Silva/Botafogo)