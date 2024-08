Iza e Yuri Lima reataram namoro? Saiba mais sobre a possível reconciliação

Iza e Yuri Lima esperam uma filha juntos (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/08/2024 - 19:40 • Rio de Janeiro (RJ)

Pouco mais de um mês após anunciar o término com o jogador Yuri Lima, a cantora Iza pode ter retomado o namoro com o atleta. Os rumores da reconciliação surgiram após um comentário do jornalista Léo Dias, no programa "Fofocalizando", do SBT, nesta segunda-feira (26).

Segundo o jornalista, Yuri Lima e Iza fizeram uma chamada de vídeo recentemente, onde o jogador chamou a cantora de "amor". A cena teria ocorrido em uma loja de um shopping da Zona Oeste do Rio. Os ainda teriam se despedido da ligação com um "beijo virtual".

Iza e Yuri Lima esperam uma filha, Nala. O término dos dois foi conturbado, com direito a polêmica de traição por parte do jogador. A situação foi exposta pela cantora no dia 10 de julho, data em que ela encerrou o relacionamento com o meio-campista de 30 anos.

- Eu e o Yuri Lima nós não somos mais um casal. Queria parar por aqui e pedir só para vocês respeitarem o meu momento. Afinal, estou grávida. Mas acho que o que vai acontecer a partir de agora é um show de horrores. Um circo mesmo. Ele me traiu - disse a cantora à época.

Com passagens por Santos e Fluminense, Yuri Lima defendia o Mirassol até o início do mês, quando encerrou contrato com o clube paulista em comum acordo. Após a traição ser exposta pela cantora, o jogador concedeu entrevista a Léo Dias e não negou o ocorrido.

- Ela (Iza) não merecia passar por isso! E ao mesmo tempo obrigado por ter avisado ela antes. Assumo toda a minha m****, falei muita besteira num momento de fraqueza, mas nunca vi ela e eu nem teria coragem disso. A culpa é toda minha - disse Yuri Lima na ocasião.