Ex-jogador aponta principal peça do elenco do Santos: 'Não é o Neymar'

O Santos empatou com o Guarani em 1 a 1, no último domingo (18), fora de casa, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. No confronto, o goleiro Gabriel Brazão foi destaque do Peixe ao realizar defesas decisivas ao longo dos 90 minutos. A atuação gerou elogios do ex-jogador Edu Dracena.

Durante o programa "Jogo Aberto", da emissora Band, na última segunda-feira (19), o atual comentarista destacou que o goleiro é o jogador mais importante do elenco do Santos. Edu Dracena descartou Neymar do cargo ao fazer a análise.

— O Santos não fez uma boa partida, mas estava vencendo. Uma vitória daria mais tranquilidade, porque agora é um clássico contra o Corinthians. Agora, deixa eu falar um negócio, o São Brazão precisa ganhar uma estátua. O jogador mais importante do Peixe não é o Neymar não, é o Brazão — disse o ex-jogador.

Como foi Guarani x Santos?

A partida começou em ritmo intenso. Logo ao primeiro minuto, o Guarani levou perigo em finalização de fora da área com Maranhão, que mandou a bola por cima do gol. O Santos respondeu na sequência: Barreal cobrou escanteio na medida para Thaciano, que subiu bem, mas cabeceou para fora.

A equipe campineira seguiu assustando, principalmente com Maranhão e Mirandinha. Aos 10 minutos, o atacante recebeu em rápido contra-ataque e finalizou sem direção. O Peixe voltou a aparecer pelo lado esquerdo com Vinícius Lira, que recebeu de Barreal na linha de fundo, mas acabou travado pela marcação.

O Menino da Vila fazia sua estreia como titular no time profissional do Alvinegro Praiano. Pouco depois, o lateral-esquerdo arriscou finalização com a perna direita dentro da grande área, mas a bola desviou na defesa e saiu pela linha de fundo. Na cobrança de escanteio, Arão cabeceou por cima do gol.

Aos 40, o Santos criou a melhor chance da partida: Barreal finalizou para defesa de Caíque França e, no rebote, nem Thaciano nem Mayke conseguiram aproveitar a sobra. Aos 44, Gabriel Menino tentou finalizar e Caíque França defendeu.

Aos quatro minutos do segundo tempo, Zé Ivaldo colocou a mão na bola dentro da grande área após chute de Mirandinha, e o árbitro assinalou pênalti contra o Santos. Mirandinha foi para a cobrança, mas Brazão defendeu com a mão direita, evitando o primeiro gol do Bugre. O goleiro santista voltou a aparecer bem pouco depois, ao realizar outra boa defesa em finalização de Guilherme Parede.

O Peixe marcou com Thaciano, mas a jogada foi anulada por impedimento já que Lautaro Díaz estava adiantado, na frente do goleiro adversário, interferindo na jogada.

Depois de muita insistência, o Santos conseguiu abrir o placar em uma jogada bem trabalhada. Willian Arão iniciou a construção pelo lado esquerdo ao acionar Vinícius Lira, que arrancou em velocidade e cruzou na medida para Barreal, livre dentro da grande área, apenas empurrar para o fundo das redes.

O Santos quase ampliou na sequência. Após passe de Rollheiser, Lautaro Díaz teve a chance de marcar, mas acabou isolando a finalização, mandando a bola por cima do gol. Lautaro entrou na vaga de Zé Rafael.

Com câimbra, Vinícius Lira deixou o campo no segundo tempo para a entrada de Escobar. Robinho Jr. foi acionado na vaga de Thaciano, enquanto Gabriel Menino deu lugar a João Schmidt.

Na reta final, Adonis Frías furou um contra-ataque do Bugre após erro de Robinho Jr. e também impediu a finalização de Maranhão, que havia recebido após cruzamento de Dentinho, ajudando o Santos a segurar a vitória.

O Guarani ainda pressionava aos 40 minutos, quando Dentinho invadiu a área pelo lado e finalizou para mais uma boa defesa de Brazão. Nos minutos finais, Miguelito foi acionado na vaga de Rollheiser no Santos e passou a ganhar seus primeiros minutos sob o comando de Juan Pablo Vojvoda após o período de empréstimo ao América-MG.

O gol de empate saiu aos 50 minutos do segundo tempo. Guilherme Parede cobrou escanteio com precisão na área, Escobar não conseguiu afastar, e Kewen apareceu para completar para o fundo das redes, decretando a igualdade no placar no último lance da partida entre Santos e Guarani.

