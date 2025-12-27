Europeus mandam recado a Martín Anselmi, novo técnico do Botafogo

O Botafogo contratou Martín Anselmi para substituir o italiano Davide Ancelotti, que deixou o clube no final da temporada 2025. Nas redes sociais, muitos europeus mandaram um recado ao novo comandante do Glorioso.

Martín Anselmi chega ao Botafogo com contrato de dois anos e acompanhado do auxiliar Luis Pastur e do preparador físico Diego Bottaioli. O preparador de goleiros Darío Herrero completa a comissão técnica do Botafogo.

Nas redes sociais, os torcedores do Botafogo celebraram a vinda de Martín Anselmi. A grande maioria desejou boa sorte ao argentino, que foi bem avaliado pelos botafoguenses. O curioso foi que muitos 'adeptos' do Porto foram até as publicações do Alvinegro mandar um recado ao treinador. Veja os comentários abaixo:

Martín Anselmi, novo técnico do Glorioso (Foto: Divulgação / Cruz Azul)

Veja recados dos torcedores do Porto

Conheça Martín Anselmi, técnico do Botafogo

Martín Anselmi, novo técnico do Botafogo, que iniciou a carreira como auxiliar técnico, trabalhou ao lado de Gabriel Milito e Miguel Ángel Ramírez, ex-treinadores de Atlético-MG e Internacional, respectivamente. No comando técnico do Independiente del Valle, do Equador, foi campeão da Sul-Americana e da Recopa Sul-Americana, além dos títulos da Copa do Equador e da Supercopa do Equador. Ele chega para o Botafogo com contrato de dois anos.

Posteriormente, ele ficou um ano no Cruz Azul, do México, até aceitar a proposta do Porto para a metade da temporada 2024/2025.

Os times de Anselmi são conhecidos pelo versátil modelo de jogo ofensivo. Esse, aliás, foi um fator importante pelo aval da diretoria alvinegra para a sua contratação. Além disso, o fato de já ter disputado Libertadores pesou para os diretores do Botafogo contratarem Martín Anselmi.