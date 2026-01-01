Inteligência Artificial aponta favoritos ao título da Copinha 2026

2026 chegou e com ele a Copa São Paulo de Futebol Jr. 2026 também. O tradicional torneio das categorias de base dos clubes brasileiros começa a partir desta sexta-feira (2). Para a ocasião, o Lance! pediu para o Chat GPT apontar os favoritos ao título da atual edição da competição.

Conforme a previsão da tecnologia, o São Paulo, atual campeão, é o franco favorito para o título desta temporada. Após a conquista de 2025, caso o Tricolor confirme o favoritismo apontado pela a IA, o clube paulista conquistaria o hexacampeonato.

Outros clubes apontados pelo Chat GPT, que podem fazer uma competição de destaque, foram o Fluminense, Corinthians e Internacional. Para o recurso tecnológico, essas duas equipes também podem terminar o torneio com a taça em mãos.

Uma outra observação a tecnologia foi a ausência do Flamengo para o torneio de 2026. A decisão partiu da diretoria do Rubro-Negro, que viu a impossibilidade da participação mediante ao calendário apertado desta temporada.

Diante desse cenário, o Chat GPT apontou que é possível a presença de surpresas em fases avançadas da edição da Copinha de 2026. Veja abaixo mais detalhes da competição.

Copa São Paulo de Futebol Jr. 2026

A Copinha será diputada em sete fases, sendo a sexta a semifinal, e a sétima, a grande decisão, cujo palco será o Pacaembu, no dia 25 de janeiro. Na primeira etapa, 128 times estarão divididos em 32 grupos, que jogarão entre si em turno único. Ao fim, os dois melhores avançam para o mata-mata, disputado em jogo único. Em caso de empate nas partidas eliminatórias, a vaga será definida nos pênaltis.

Na primeira fase, os critérios de desempate são: maior número de vitórias, saldo de gols, mais gols marcados, menos cartões vermelhos recebidos, menos cartões amarelos, confronto direto (somente entre os clubes que empatarem) e, por último, sorteio público na sede da Federação Paulista.

A edição de 2026 contará com 30 cidades-sede, três delas inéditas: Araçatuba, Cosmópolis e Patrocínio Paulista. Ao todo, 106 cidades já receberam a competição desde 1969, primeira vez que a competição foi realizada.

As demais sedes são: Santa Fé do Sul, Votuporanga, Tanabi, Bálsamo, Araçatuba, Presidente Prudente, Assis, Jaú, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Brodowski, Cravinhos, Franca, Araraquara, São Carlos, Tietê, Sorocaba, Paulínia, Guaratinguetá, Taubaté, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Santana de Paranaíba, Embu das Artes, Barueri, Guarulhos e Osasco.

Com transmissão da Record, Record News, Xsports e nos canais do YouTube da Cazé TV e do Paulistão, a competição terá ampla visibilidade com todos os 255 jogos transmitidos. Além disso, são parceiros da FPF no torneio a Sil, Centauro, Bis, Eurofarma e Wizard by Person.